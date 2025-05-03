شباب الأهلي والوصل.. «ديربي الدرع»

يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على الوصل باستاد زعبيل، في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم، في قمة أول أيام الجولة 23، بطموح حسم درع دوري أدنوك للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخ الدوري الإماراتي.

والخامسة في عصر الاحتراف، في ظل تصدّر «الفرسان» للائحة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الشارقة في المركز الثاني.

وبات يكفي شباب الأهلي التعادل أمام الوصل للوصول لمنصة تتويج بطل نسخة موسم 2024 - 2025، بصرف النظر عن بقية نتائج الشارقة في مبارياته المقبلة، لتفوق «الفرسان» في المواجهات المباشرة في الدوري هذا الموسم، بفوزه على الشارقة 2 - 1 في مجموع مباراتي الدورين الأول والثاني للدوري.

في حين، يتطلع الوصل للخروج بنقاط «ديربي دبي» كاملاً من أمام شباب الأهلي، على أمل أن تخدمه نتيجة الوحدة وضيفه الشارقة ضمن الجولة نفسها غداً الأحد، ليستعيد المركز الثالث من الوحدة، الذي يسبقه بفارق نقطة وحيدة، بينما يحتل «الإمبراطور» المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

وأعرب ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم أداء جيد أمام شباب الأهلي، وقال: «نعلم تماماً طبيعة المباراة التي سنخوضها.

والفريق الذي سنواجهه قوي جداً، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، ويقدم موسماً رائعاً، وأظهرنا له الاحترام في تحضيراتنا، وفي الوقت نفسه، أؤمن بأننا قادرون على تقديم أداءً أفضل من أدائنا في مباراتنا الأخيرة».

جاهزية

وأضاف: «أعتقد أن اللاعبين جاهزون ومتحفزون للمباراة، بعدما أتيحت لنا فترة كافية للتعافي والاستعداد للمباراة، وآمل أن نتمكن من تقديم أداء قوى، وإظهار الروح الصحيحة أمام جماهيرنا، ونحتفل معهم بالفوز في نهاية المباراة».

في المقابل، شدد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على أهمية المواجهة، وعلى حديثه السابق بأن جميع المواجهات المقبلة، تتساوى من حيث الأهمية، وأن على الفريق أن يقدم الجهد المطلوب للخروج بنتيجة إيجابية، وقال:

«أردد منذ أسابيع أن كل نقطة إضافية، وكل نتيجة تقربنا أكثر من الحصول على اللقب، وللوصول إلى هدفنا».وأضاف: «قدمنا، ولغاية الآن، موسماً مميزاً من الأداء مع كفاءة الفريق وأفكار اللاعبين، والقدرة والديناميكية، كل هذا سمح لنا أن نحقق نتائج إيجابية في مواجهة المنافسين.

، والوصل فريق يجد منا كل الاحترام، وحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، ولديه لاعبون مميزون ومدرب ممتاز، ويقاتل من أجل الحصول على مركز متقدم».

على صعيد اللاعبين، قال جواو بيدرو مهاجم الوصل: «كانت تحضيراتنا جيدة للمباراة، وبدأنا التدريبات الأسبوع الماضي، وكان أداء الفريق بكامله جيداً جداً، ويجب أن نكون جاهزين للمباراة، التي تعد فرصة رائعة للاعبين.

وأعتقد أن جميع اللاعبين يرغبون في خوضها، ونتوقع مباراة قوية أمام فريق جيد ينافس على البطولة، ولكن الوصل بدوره نادٍ كبير، وأنا هنا أيضاً لأقاتل على أرضنا، واللعب من أجل الفوز، ولدى شباب الأهلي فريق قوي، ولكن الوصل أيضاً يضم لاعبين كباراً وموهوبين، وسنقاتل على أرضنا من أجل تحقيق الفوز».

بينما أكد لاعب شباب الأهلي، ريكلمي هيرنانديز، أن التحضيرات للقاء الوصل سارت بشكل طيب، وأن الجميع في حالة تركيز تام في التدريبات التي اتسمت بالقوة، والجميع يحرصون على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وكل لاعب يجتهد لتقديم أفضل ما يملك، ووصف المنافس بالفريق القوي، مؤكداً احترامه الكامل للوصل، وكل فرق الدوري.

وقال: «ندرك جيداً أن فريقنا قادر على تخطي كل الصعاب، وكما ذكر مدربنا، باولو سوزا، المباريات المقبلة كلها تتسم بذات الأهمية، وتحتاج إلى مزيد من التركيز، ونحن ندخل كل مباراة، بحثاً عن الفوز، والحصول على النقاط الثلاث، ونتمنى أن نوفق في تحقيق أهدافنا».