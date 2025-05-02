مبادرات طبية في نهائي أغلى الكؤوس

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، عن إطلاق مبادرة طبية رائدة هي الأولى من نوعها في المسابقات المحلية بالخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والشارقة يوم 9 مايو الجاري على استاد محمد بن زايد.

وتتضمّن هذه المبادرة الطبية الجديدة استخدام نظام إعادة تشغيل الفيديو لدعم التقييمات الطبية (VRS) التي تم اعتمادها في مونديال 2022، التي تتشابه مع تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتقنية خط المرمى، والتسلل شبه الآلي.

وسيتيح هذا النظام الفرصة للأطباء والفريق الطبي في الفريقين والمنسق الطبي المكلف من اتحاد الكرة، تحليل الإصابات التي قد تحدث خلال المباراة عبر أجهزة لوحية عالية التقنية مرتبطة بالبث المباشر.

ويمكن من خلال النظام إعادة تشغيل المقطع الخاص بالإصابة بالتفصيل وبسرعات وزوايا مختلفة، تُسهل لطبيب الفريق تشخيص الحالة بدقة وتقديم المساعدة الطبية والعلاج الأمثل، وسيتم إجراء عملية تدريب شامل على استخدام هذه التقنية قبل المباراة.

وتعزز هذه المبادرة حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على توفير أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الطب الرياضي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين وتقديم رعاية طبية عالية الجودة.

وإضافة لهذه التقنية الطبية الحديثة، سيقوم اتحاد كرة القدم بتوفير تغطية طبية عالية المستوى في النهائي لكبار الشخصيات واللاعبين والجماهير، ممثلة في خدمات الإسعاف الجوي.

ووجود خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وطبيب طوارئ ميداني، وفريق أطباء متخصصين في الإصابات الرياضية وغيرها، وغرف طبية مجهزة بالكامل، مدعومة بنظام وبروتوكول تشغيلي منظم ودقيق يديرها المسؤول الطبي من الاتحاد.

وستتم مراقبة الظروف البيئية عن كثب قبل وخلال المباراة، وتحديداً درجة الحرارة من خلال قياسات جهاز الحرارة (WBGT) ونسبة الرطوبة، وذلك لتحديد حاجة اللاعبين لاستراحات التبريد، وسيتم تسليم كلا الفريقين الحقيبة الطبية المعتمدة من فيفا، والمجهزة بكافة المستلزمات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي إصابة أثناء مجريات المباراة.