ركلة جزاء في الوقت "القاتل"تمنح يونايتد فوزاً مثيراً على بيرنلي

سجل القائد برونو فرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح مانشستر يونايتد فوزا مثيرا 3-2 على بيرنلي الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وفي محاولة لنسيان خروجه المهين من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة، بدأ يونايتد المباراة بشكل جيد أمام جماهير أولد ترافورد المترقبة، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف مستحق سجله جوش كولين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

لكن إهدار يونايتد للفرص أمام المرمى أثبت أنه مكلف، إذ أدرك بيرنلي التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني عن طريق لايل فوستر، لكن برايان مبيومو أعاد التقدم لأصحاب الأرض بعد أقل من دقيقتين.

وسمح خطأ آخر لحارس مرمى يونايتد للاعب جيدون أنتوني بتسجيل هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 67 قبل أن يتقدم فرنانديز لتنفيذ ركلة الجزاء بعد أن لاحظ حكم الفيديو المساعد وجود خطأ على أماد ديالو لينقذ ماء وجه يونايتد.

وقال روبن أموريم مدرب يونايتد "إنها ثلاث نقاط، إذا نظرت إلى المباراة كان ينبغي لنا أن نحسمها في الشوط الأول لكننا واصلنا القتال حتى الدقيقة الأخيرة بسبب أمور تسببنا في تعقيدها.

"انظروا إلى الشوط الأول، أتيحت لنا فرص كثيرة للتسجيل. نشعر أننا قادرون على السيطرة على المباراة. لكن رمية تماس واحدة، وضربة ثابتة واحدة (غيرت النتيجة). هززت رأسي، لأن كرة القدم أحيانا تكون هكذا".

وحتى في وقت مبكر من الموسم، كان يونايتد يواجه أزمة صغيرة قبل زيارة بيرنلي، بعد فشله في الفوز في أي من مباراتيه الافتتاحيتين في الدوري قبل الخسارة المحرجة أمام جريمسبي.

وقال روبن أموريم في دفتر ملاحظاته، ملخصا الوضع في 95 كلمة فقط، إنه لم يكن مدربا سعيدا بكيفية سير الأمور بعد أقل من عام من توليه الوظيفة.

وفي الموسم الماضي والذي جاء للنسيان، كان أداء يونايتد على أرضه مدمرا لمساعيه.

* بداية قوية

لكن أصحاب الأرض، الذين خسروا ثماني من مبارياتهم 13 السابقة في الدوري على ملعب أولد ترافورد، بدأوا بقوة ضد بيرنلي.

واقترب مبيومو من التسجيل مرتين في أول 15 دقيقة، قبل أن يحصل يونايتد على ركلة جزاء بسبب خطأ على ميسون ماونت، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار.

لكن الضغط أتى بثماره عندما ارتدت ضربة رأس لعبها كاسيميرو من العارضة قبل أن تسكن الشباك بعد اصطدامها بكولين.

وكان بإمكان أماد أن يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يهدر البديل جوشوا زيركزي، الذي حل بدلا من المصاب ماتيوس كونيا، فرصة ذهبية أخرى.

وبدأ التوتر يسيطر على المباراة بعد الاستراحة، حيث كان فوستر وحيدا تماما ليتعامل مع تمريرة عرضية من جاكوب برون لارسن ليعادل النتيجة، لكن ديوجو دالوت مرر الكرة إلى الوافد الجديد مبيومو الذي سجل هدفه الأول في الدوري مع يونايتد.

ثم فشل الحارس التركي ألتاي بايندير، الذي تسبب في هدف الفوز لأرسنال في اليوم الافتتاحي للموسم، في التعامل مع ركلة ثابتة أخرى، حيث أبعد الكرة إلى أنتوني الذي لم يخطئ في تسديدها من مسافة قريبة.

وتم الدفع ببنيامين سيسكو، المنضم حديثا في صفقة ضخمة، من على مقاعد البدلاء لكن المهاجم السلوفيني أضاع الكثير من الفرص.

وبدا أن ملعب أولد ترافورد يستعد لمزيد من خيبة الأمل قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد، مما منح فرنانديز الفرصة لتعويض إهداره ركلة جزاء أمام فولهام الأسبوع الماضي.

وأرسل قائد يونايتد الكرة إلى الزاوية السفلى من المرمى ليشعل احتفالات جنونية، ترجع إلى الشعور بالراحة أكثر من الفرح قبل بدء التوقف الدولي.

وقال أموريم "أمامنا الآن أسبوعان مليئان بالفرص. كانت هذه مباراة كان علينا الفوز بها، لكن أمامنا الكثير لنفعله".