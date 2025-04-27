كاواساكي يُقصي السد ويواجه النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

ضرب كاواساكي فرونتالي الياباني موعدا مع النصر السعودي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم بعدما تجاوز السد القطري 3-2 بعد التمديد في ربع النهائي الاحد في جدة.

وسجل للفريق الياباني كل من البرازيلي إريسون (4) ومواطنه مارسينيو (21) وياسوتو واكيزاكا (98). فيما سجل للسد البرازيلي باولو أوتافيو (9) ومواطنه كلاودينيو (71).

وتستضيف مدينة جدة السعودية الأدوار النهائية بنظام التجمع الواحد حتى المباراة النهائية التي تقام في 3 مايو المقبل.

وحال كاواساكي دون احتكار أندية الغرب لمقاعد الدور قبل النهائي، بعد تأهل الفرق السعودية الثلاثة الهلال على حساب غوانغجو الكوري 7-0 والأهلي على بوريرام يونايتد التايلاندي 3-0 والنصر على حساب يوكوهاما الياباني 4-1.

وأظهر الفريق الياباني جرأة كبيرة مطلع المباراة، واحتاج الى أقل من أربع دقائق فقط كي يفتتح النتيجة عبر دانيلو الذي استغل تمريرة أكيهيرو إيناغا وأودعها الشباك.

وجاء رد السد قويا بعدما أصاب كلادوينيو الشباك الخارجي بعد تسديدة قوية (6) قبل ان يسجل مواطنه أوتافيو التعادل مستغلا تمريرة بينية من أكرم عفيف (9).

واستعاد كاواساكي زمام المبادرة، ليعيد البرازيلي الأخر مارسينيو التقدم لفريقه مسجلا الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من يوكي ياماموتو (21).

وتاه السد في ظل مواصلة النادي الياباني الأفضلية الواضحة التي كادت أن تمنحه هدفا ثالثا، إذ واجه القائد ياسوتو واكيزاكا الحارس مشعل برشم وسدد كرة قوية علت العارضة بقليل (29).

وأهدر مارسينيو فرصة سانحة لإثقال كاهل الفريق القطري بعدما وصلته كرة امام المرمى اثر ركلة ركنية، لكنه أطاح بها أعلى العارضة (38).

وظهر السد بشكل مغاير في الشوط الثاني خصوصا بعد عدة تغييرات أجراها المدرب الإسباني فليكيس سانشيس، وأمسى الطرف الأفضل حتى استطاع تعديل النتيجة بعدما توغل البديل البرازيلي جيوفاني هنريكي ومرر كرة صوب مواطنه كلاودينيو الذي أطلقها قوية في الشباك (71).

ومع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، لجأ الفريقان الى التمديد. فشهد الشوط الإضافي الأول هدفا للفريق الياباني عكس المجريات بعد خطأ فادح من البديل البرازيلي غيلييرمي الذي أهدى كرة للمهاجم شين يامادا ليهيأها بدوره لواكيزاكا ليودعها الشباك (98).

وحاول السد في الوقت المتبقي العودة الى المباراة دون ان ينجح ليودع المسابقة.