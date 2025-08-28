إيغور لـ« البيان »: «الشارقة» بيتي ولم أتردد في العودة إليه

أشعر بحماس كبير لتقديم الكثير وسأبذل كل جهدي لأكون على قدر الثقة

الفريق يمتلك عناصر ذوي جودة عالية تبشّر بحاضر قوي ومستقبل واعد

نحتاج إلى بعض الوقت والانسجام لنقدم الأفضل ونرضي الجماهير

أعرب البرازيلي إيغور كورونادو، لاعب وسط الشارقة الذي عاد مجدداً إلى الكشوفات في الميركاتو الحالي، عن سعادته البالغة بالعودة من جديد إلى النادي الذي وصفه بـ«بيته الثاني»، مؤكداً أنه لم يتردد ولو للحظة في الموافقة على عرض الشارقة، لأنه ارتبط بذكريات جميلة مع فريق الإمارة الباسمة وجماهيره، مشيراً إلى أن الإمارات تمثل بالنسبة له بلداً محبباً ومكاناً مثالياً لإقامة أسرته، ما شجعه أكثر على الموافقة والعودة بدعم كبير من الأسرة التي ظلت تحتفظ بذكريات جميلة عن الإمارات من الفترة الأولى.

وكشف إيغور «33 عاماً» في تصريحات لـ«البيان» أنه حين تلقى اتصالاً هاتفياً يبلغه برغبة النادي في عودته لم يتردد كثيراً، وأكد موافقته المباشرة، وأضاف: «كنت أملك بعض العروض من أندية أخرى لها وزنها، لكن الحقيقة أن قلبي كان دائماً مع الشارقة، لأنه النادي الذي منحني الكثير من الحب والدعم، وأشعر أنني أنتمي إليه، وأعتبره بيتي، خصوصاً أنني قضيت معه سنوات رائعة، حققنا فيها الكثير من النتائج الإيجابية، وصعدنا إلى منصات التتويج في لحظات لا يمكن أن أنساها، كانت فترة رائعة وجدت فيها دعماً كبيراً من الجميع».

حب الإمارات

وأضاف أيغور: «أحببت الإمارات منذ أول يوم جئت فيه، وجدت في هذا البلد كل مقومات الراحة والاستقرار، وهو مكان رائع لإقامة أسرتي، لذلك لم يكن هناك أي مجال للمفاضلة ومناقشة الخيارات، القرار كان سهلاً بالنسبة لي في العودة إلى المكان الذي أحبه وأرتبط بجماهيره بشكل خاص، أي لاعب كان سيتخذ القرار ذاته، الشارقة نادٍ كبير ومؤخراً حقق إنجازاً رائعاً بنيل لقب البطولة الآسيوية، هذا بالتأكيد دليل على مكانته وقوته».

وعن مشواره المقبل قال صانع الألعاب البرازيلي: «أشعر بشغف كبير وحماس متجدد، لدي الكثير لأقدمه مع الفريق في الفترة القادمة، وأعلم تماماً أن جماهير الشارقة تنتظر مني عطاء متميزاً، وأنا حريص على أن أبذل كل ما بوسعي حتى أكون على قدر هذه الثقة والتحدي، لأن علاقتي بالجماهير مميزة، وأدرك أنني مطالب بأن أكون عند مستوى التطلعات».

عناصر شابة

وتابع: «الشارقة يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، سواء من أصحاب الخبرة أو العناصر الشابة، وهناك بالفعل عدد من اللاعبين الصغار الذين يمتلكون جودة عالية ومستقبلاً واعداً، إضافة إلى عناصر الخبرة، كما أنه يحظى بدعم كبير من إدارة النادي التي تقوم بعمل رائع، بجانب دور الجمهور المؤثر والإيجابي في دعم الفريق، كل ذلك أمر يبشر بحاضر قوي ومستقبل واعد».

وعن تقييمه لمستوى الشارقة في أول جولتين بالدوري قال: «أعتقد أن الفريق يحتاج فقط إلى بعض الوقت والانسجام، ومع كل جولة نخوضها سيكون الأداء أفضل بصورة تدريجية، وسنتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، لدينا الإمكانات والقدرات التي تؤهلنا للمنافسة، لكن الأمر يتطلب العمل بجدية والتدرج في الوصول إلى أفضل مستوى ممكن».

خدمة الفريق

وختم كورونادو تصريحاته بتأكيد أن تركيزه حالياً منصب على خدمة الفريق وتحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة، واعداً جماهير الشارقة بأنه سيكون دائماً في قلب التحدي، والعمل مع زملائه على إعادة الأفراح للمدرجات، ذاكراً أن جمهور الشارقة يستحق أن يرى فريقه في المقدمة والمكان الذي يتناسب مع اسمه الكبير.