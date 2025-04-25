تدخّل إيجابي مرتين لـ«الفار».. وأقصر وقت إضافي في لقاء «الفرسان» وخورفكان

واصل اتحاد الكرة نهجه بالدفع بمجموعة من قضاة الملاعب الشباب في إدارة مباريات موسم 2024 - 2025، مع الاستعانة في تقنية الفيديو بحكم فيديو أجنبي، وتواصل نجاح الفكرة في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، التي مرت مبارياتها دون أخطاء مؤثرة.

وحالاتي تدخل إيجابي فقط من تقنية الفيديو، وذلك في مباراة البطائح والوصل، وأدارها سهيل عبدالله، عندما تدخل «الفار» لاحتساب هدف الوصل الثاني، بعد إشارة من الحكم المساعد بتسلل مسجل الهدف، في حالة تقديرية صعبة.

وفي مباراة شباب الأهلي وخورفكان، لاحتساب ركلة جزاء شباب الأهلي، بالرغم من سهولة اللعبة، كونها لمسة يد من لاعب خورفكان في ركلة حرة مباشرة، مع تموضع جيد لحكم الساحة حمد علي يوسف، الذي لم يأخذ وقتاً طويلاً لمراجعة اللعبة، ولكنه احتسب دقيقة واحدة بدل وقت ضائع، بما لا يتناسب مع تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، وتدخّل من تقنية الفيديو، بالإضافة لإجراء الفريقين 7 تبديلات.

أما بقية مباريات الجولة 22، فلم تكن هناك أخطاء مؤثرة في لقاء العروبة والوحدة، وأداره محمد الهرمودي، ولم تظهر فيه البطاقات الصفراء أو الحمراء، وفي لقاء الشارقة وعجمان، وأداره سيف أحمد المصعبي.

وظهرت فيه البطاقات الصفراء 6 مرات، وفي لقاء دبا الحصن والنصر، وأداره ناصر العلي، ظهرت فيه البطاقات الصفراء 5 مرات، وفي لقاء بني ياس والعين، وأداره نواف الزيودي، وظهرت فيه البطاقات الصفراء 3 مرات، وفي لقاء الجزيرة وكلباء، وأداره أحمد سالم خلفان، وظهرت فيه البطاقة الصفراء مرة واحدة.