برشلونة.. 9 مباريات على حلم الثلاثية الثالثة

إعداد: موسى علي

يحلم برشلونة ولاعبوه ومسؤولوه ومشجعوه في تتويج الموسم الرائع الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بثلاثية (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا).

حلم ممكن وربما يصبح حقيقة، غير أنّ ذلك لن يكون سهلاً، إذ تنتظر الفريق الكتالوني مباريات صعبة ضد منافسين شرسين في المسابقات الثلاث.

يفصل برشلونة عن حلمه 9 مباريات في جميع البطولات هذا الموسم (6 في الدوري، 2 دوري أبطال أوروبا، مباراة كلاسيكو في كأس الملك)، وتصل إلى 10 في حال بلغ الفريق المباراة النهائية لدوري الأبطال.

الكأس أول الغيث

يواجه برشلونة الغريم ريال مدريد السبت المقبل 26 أبريل الجاري على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، ثم يتجه النادي الكتالوني للقتال على جبهتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، حيث يعتلي صدارة الليغا حالياً بفارق 4 نقاط عن الريال، فيما يلعب في نصف نهائي الأبطال أمام إنتر ميلان الإيطالي مباراتي ذهاب وإياب.

ويحتاج برشلونة إلى 12 نقطة من 18 متبقية في الدوري الإسباني بغض النظر عن نتائج ريال مدريد من أجل حسم اللقب.

المباريات المتبقية لبرشلونة في البطولات الثلاث:

كأس الملك:

برشلونة x ريال مدريد (نهائي).

الدوري الإسباني:

برشلونة x مايوركا

بلد الوليد x برشلونة

برشلونة x ريال مدريد

إسبانيول x برشلونة

برشلونة x فياريال

أتلتيك بيلباو x برشلونة

دوري الأبطال:

برشلونة x إنتر

إنتر x برشلونة

يُذكر أنه سبق لبرشلونة التتويج بالثلاثية التاريخية في مناسبتين سابقتين ومع مدربين مختلفين.

الأولى جاءت في موسم 2008-2009 مع بيب غوارديولا، والثانية كانت موسم 2014-2015 مع المدرب لويس إنريكي.