كوزمين يقود أحلام «الأبيض» في التأهل المباشر للمونديال

أعلن اتحاد الكرة رسمياً، عن التعاقد مع الروماني أولاريو كوزمين مدرب نادي الشارقة الحالي، لتدريب منتخبنا الوطني الأول لمدة عامين، خلفاً للمدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي أنهى الاتحاد عقده عقب الفوز الصعب لمنتخبنا على منتخب كوريا الشمالية 2 - 1، في تصفيات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت في السعودية يوم 25 مارس الماضي.

ويملك «الأبيض» القدرة على التأهل المباشر إذا فاز في آخر مباراتين في التصفيات أمام منتخب أوزبكستان في الإمارات يوم 5 يونيو المقبل، وخارج الديار أمام قرغيزستان يوم 10 من الشهر نفسه، وتعثر منتخب أوزبكستان في المباراة الأخيرة له في التصفيات، ضمن الجولتين الأخيرتين، التاسعة والعاشرة، للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة، والتي يحتل فيها «الأبيض» المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني، و7 نقاط عن إيران التي ضمنت التأهل لمونديال 2026، فيما تأتي قطر في المركز الرابع، برصيد 10 نقاط، وقرغيزستان في المركز الخامس، ولديها 6 نقاط، وأخيراً كوريا الشمالية في المركز السادس بنقطتين فقط من 8 مباريات.

وينتظر أن يبدأ كوزمين، مهمته مع منتخبنا الوطني، عقب نهاية مشواره مع الشارقة، والذي يرتبط معه المدرب بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والذي نجح خلاله المدرب الروماني في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي ليون سيتي السنغافوري يوم 17 مايو المقبل، وإلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إذ يلتقي في المباراة النهائية يوم 9 من الشهر نفسه، مع شباب الأهلي، متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

واستقر اتحاد الكرة على التعاقد مع كوزمين، بعد مفاوضات قصيرة بدأت فور رحيل بينتو، ورجح كفة تعاقد الاتحاد مع كوزمين، خبرته الكبيرة بالكرة، وبلاعبي الإمارات، بحكم سنوات عمله الطويلة في دورينا، إذ يعد «عميد» المدربين الأجانب في دوري المحترفين، بعدما بدأ مشواره داخل الدولة بتدريب العين من 2011 ولغاية 2013، وحقق معه درع الدوري موسمي 2011 - 2012 و2012 - 2013، وكأس السوبر عام 2012.

ثم قاد كوزمين شباب الأهلي من 2013 ولغاية 2017، وحقق معه درع الدوري موسمي 2013 - 2014 و2015 - 2016، وبكأس المحترفين موسمي 2013 - 2014 و2016 - 2017، وبكأس السوبر أعوام 2013 و2014 و2016، ووصافة دوري أبطال آسيا 2015، وقاد بعدها الشارقة منذ عام 2021، لتحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسمي 2021 - 2022 و2022 - 2023، وكأس المحترفين موسم 2022 - 2023، وكأس السوبر عام 2022.

كما تتضمن مسيرة كوزمين العمل مع العديد من الأندية الأخرى، إلى جانب تدريب المنتخب السعودي الأول، على سبيل الإعارة، خلال فترة عمله مع شباب الأهلي، إذ تولى تدريب «الأخضر» بشكل مؤقت في 15 ديسمبر 2014، وخسر أولى مبارياته أمام منتخب البحرين 1 - 4، في تجربة ودية، ثم خسر أمام منتخب الصين 0 - 1، في كأس آسيا 2015، وفاز ضد منتخب كوريا الشمالية 4 - 1، وخسر أمام منتخب أوزبكستان 1 - 3، وودع المنتخب السعودي البطولة الآسيوية من دور المجموعات، وعاد بعدها لإكمال عمله مع «الفرسان».

وتتضمن مسيرة كوزمين التدريبية أيضاً، تدريب الأندية الرومانية، بوخارست موسمي 2001 - 2002 و2003 - 2004، وستيوا بوخارست عام 2002 وموسم 2005 - 2007، وحقق معه دوري الدرجة الأولى الروماني موسم 2005 - 2006، وكأس السوبر 2006، وقاد كذلك تدريب بوليتكنيكا تيميشوارا عام 2005، وانتقل بعدها مباشرة للعمل في منطقة الخليج من بوابة الهلال السعودي، من 2007 وحتى 2009، وحقق معه درع الدوري السعودي موسم 2007 - 2008، وكأس ولي العهد موسمي 2007 - 2008 و2008 - 2009، وانتقل بعدها لتدريب السد القطري موسم 2009 - 2010، وحقق معه كأس نجوم قطر عام 2010، وبعد نهاية مسيرته مع شباب الأهلي، توجه للعمل مدرباً لنادي جيانغسو سونينغ من 2018 ولغاية 2021، وحققه معه لقب الدوري الصيني عام 2020، ووصافة كأس الاتحاد الصيني للكرة في العام نفسه.