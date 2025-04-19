2192 هدفاً في 730 مباراة بكأس المحترفين

تترقب الجماهير قمة الجزيرة وشباب الأهلي في نهائي النسخة 17 من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في ختام رحلة بحث الفريقين عن التتويج بلقب جديد في تاريخ البطولة الكبير الذي شهد 730 مباراة، انتهت منها 544 مباراة بفوز أحد الطرفين، و186 مباراة بالتعادل، وسجل خلالها 2192 هدفاً بمعدل 3 أهداف في المباراة.

ويتصدر الجزيرة قبل مواجهة الليلة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال تاريخ بطولة كأس المحترفين، بتسجيله 220 هدفاً، وبفارق 10 أهداف عن شباب الأهلي في المركز الثاني، بينما يتواجد العين في المركز الثالث برصيد 199 هدفاً، يليه الوحدة 198 هدفاً، والوصل 184 هدفاً، والنصر 161 هدفاً، والشارقة 149 هدفاً.

وشهدت المباريات النهائية للبطولة تسجيل 42 هدفاً، وحقق النصر الفوز الأكبر في المباريات النهائية، عندما تغلب على الشارقة 4 - 1 في نهائي موسم 2014 - 2015.

وحسمت ركلات الترجيح لقب البطولة 3 مرات، وانتهت 5 مباريات نهائية بنتيجة 2 - 1، و3 بنتيجة 1 - 0، ومباراتان بنتيجة 2 - 0، في حين انتهى النهائي بنتيجة 3 - 2 و3 - 1 و4 - 1 لمباراة واحدة لكل منها.

بينما يتصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر فوزاً بكأس المحترفين بحصوله على اللقب 5 مرات في مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019، 2020 - 2021، يليه الوحدة 3 ألقاب، مواسم 2015 - 2016، 2017 - 2018، 2023 - 2024، في حين حصل على البطولة مرتين كل من العين في موسمي 2008 - 2009، و2021 - 2022.

والنصر موسمي 2014 - 2015، و2019 - 2020. وتوج الجزيرة بلقب وحيد في كأس المحترفين موسم 2009 - 2010، وحصل على اللقب مرة واحدة أيضاً كل من الشارقة موسم 2022 - 2023، وعجمان موسم 2012 - 2013، والشباب موسم 2010 - 2011.

ويخوض شباب الأهلي الليلة النهائي الثامن في تاريخ مشاركته في كأس المحترفين، وهو النهائي السادس للفريق في آخر 9 نسخ من البطولة، وسبق أن خسر النهائي بنتيجة 1 - 2 أمام النصر موسم 2019 - 2020.

وبنتيجة 4 - 5 بركلات الترجيح بعد نهاية مباراته النهائية أمام العين بالتعادل 2 - 2 موسم 2021 - 2022، وفي المقابل، فإن الجزيرة يلعب النهائي الرابع له في تاريخه والأول منذ 2013 - 2014، والذي خسره أمام شباب الأهلي 1 - 2، كما خسر مباراته النهائية الثانية أمام عجمان 1 - 2 في موسم 2012 - 2013.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، فيتصدر سبستيان تيغالي لائحة الهدافين التاريخيين للبطولة بتسجيله 37 هدفاً، يليه فابيو ليما وسجل 33 هدفاً، وحل ثالثاً ماكيتي ديوب 30 هدفاً، في حين سجل ريكاردو أوليفيرا 27 هدفاً ليحل رابعاً، ويليه هينريكي لوفانور خامساً بتسجيله 22 هدفاً.

في حين ستقتصر المنافسة على لقب هداف النسخة الحالية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد وصول الجزيرة وشباب الأهلي إلى المباراة النهائية، على لاعبي الفريقين فقط بعد خروج كافة المنافسين مع أنديتهم من سباق الهدافين، بواقع 5 لاعبين من الجزيرة، و6 لاعبين من شباب الأهلي، ويتصدر قائمة هدافي البطولة رامون ميراز مهاجم «فخر أبوظبي»، ولديه 5 أهداف، يليه من «الفرسان» كارتابيا، ولديه 4 أهداف.