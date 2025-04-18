النصر والشارقة يطاردان «فرصة التدارك» في القمة المؤجلة

يستضيف النصر نظيره الشارقة، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء من «العيار الثقيل»، يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للفريقين للتدارك.

حيث يطمح من خلاله العميد، صاحب المركز الثامن بـ 27 نقطة، للعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه منذ 6 جولات متتالية، والاقتراب من جديد للمنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

فيما يتطلع الشارقة، الذي يحتل المركز الثاني حالياً بـ 41 نقطة، والمنتشي بتأهله التاريخي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، وتشديد الملاحقة على شباب الأهلي المتصدر.

يخوض النصر المباراة وسط ظروف صعبة، تحيط به من كل جانب، بعد استقالة مجلس إدارة شركة كرة القدم، والتحاق هدافه علي مبخوت بالخدمة الوطنية، بالإضافة إلى إعلان مدربه الهولندي ألفريد شرودر رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وابتعاده عن الانتصارات في 6 مباريات متتالية

. كما تعد المباراة المواجهة الأولى بين المغربي عادل تاعرابت وفريقه السابق، الذي شكل رحيله أبرز حركة انتقال في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وما خلفه خروجه من تداعيات سلبية على النصر، ما زال يدفع ثمنها حتى الآن، باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق وقلبه النابض.

ورغم الصعوبات التي يواجهها النصر في الوقت الحالي، أعلن مدربه شرودر التحدي، مؤكداً أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز.

مشيراً إلى أن الشارقة المنتشي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري، ولكن النصر أيضاً فريق متميز، وقدم العديد من المباريات القوية خلال الموسم، وهو يتطلع إلى الدفاع عن صورته الحقيقية، والعودة إلى سكة الانتصارات.