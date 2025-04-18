الشارقة أكثر الأندية مشاركة باللاعبين المواطنين في «المحترفين»

اعتلى الشارقة قمة أندية دوري أدنوك للمحترفين في نسبة مشاركة اللاعبين المواطنين في مباريات المسابقة، خلال الفترة من 25 مارس 2024، إلى اليوم نفسه من العام الجاري، والتي وصلت إلى 55.6 % من دقائق مبارياته، وفق إحصاءات نشرها مؤخراً المرصد العالمي لكرة القدم، وشملت أكثر من 900 نادٍ في 55 دورياً حول العالم، وفقاً لمؤشر ثبات إقليمي، يُحسب بناءً على نسبة اللاعبين المحليين.

وجاء في المراكز التالية بعد الشارقة، وبالترتيب، كل من بني ياس 54.3 %، والنصر 52.2 %، وكلباء 51.3 %، والعين والبطائح 50 %، وعجمان 48.6 %، وخورفكان ودبا الحصن 45.5 %، والعروبة 44.4 %، والوصل 41.4 %، والجزيرة والوحدة 40.5 %، وشباب الأهلي 40 %.

بينما تصدر العين بنسبة مشاركة 34.1 % من دقائق مبارياته خلال عام كامل بدوري أدنوك للمحترفين، بلاعبين تدربوا ولعبوا في أنديتهم، لعبوا لمدة ثلاثة مواسم على الأقل بين سن 15 و21 عاماً، وتلاه بالترتيب الجزيرة 32.4 %، وبني ياس 31.4 %، والنصر 30 %.

وشباب الأهلي 25.7 %، والشارقة 25 %، والوحدة 24.3 %، والوصل 20.7 %، وكلباء 20.5 %، وعجمان 17.1 %، والعروبة 5.6 %، والبطائح 3.1 %، وخورفكان ودبا الحصن 0 %.

دراسة

ويذكر أن تلك الدراسة شملت أيضاً الدوريين السعودي والقطري، وتصدر قائمة الأندية التي شملتها الدراسة، نادي إنفيغادو الكولومبي القائمة بنسبة 93.8 % من اللاعبين الوطنيين، و54.2 % من اللاعبين الوطنيين المُدرَّبين في الأندية، وأكمل أتليتيك كلوب وأوكرانيا دينامو كييف منصة التتويج، بينما حلّ أوساسونا، ثالث أعلى فريق أوروبي تصنيفاً.

وحل في المركز 17، ومثّلت أندية أمريكا اللاتينية بشكل كبير بين الفرق الأكثر رسوخاً محلياً، إذ احتل نادي ليبرتاد الباراغواياني المركز الرابع في القائمة، متقدماً على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي، وميوناريوس بوغوتا الكولومبي.

كما جاء في المراكز العشرة الأولى نادٍ كولومبي آخر، وهو أتلتيكو ناسيونال، والأرجنتينان بيلجرانو وفيليز سارسفيلد، والفنزويلي كاراكاس إف سي، وبالنسبة للأندية الآسيوية، جاء سانفريتشي هيروشيما وكاشيوا ريسول اليابانيان في المركزين 23 و28، وناساف الأوزبكي بالمركز 24، وتصدر أديلايد يونايتد ترتيب الأندية الأسترالية، وسياتل ساوندرز ترتيب الدوري الأمريكي.