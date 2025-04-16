النصر يفقد قوته الضاربة في فترة حاسمة من الموسم

يواجه النصر المزيد من الصعوبات بعد التحاق نجمه ومهاجمه علي مبخوت بالخدمة الوطنية، لينضم بذلك إلى قائمة اللاعبين المهمين، الذين يفتقدهم العميد في فترة حاسمة من الموسم، حيث سيترك غياب الهداف التاريخي لدورينا فراغاً كبيراً في تشكيلة الفريق من الصعب سده، في ظل الغيابات الأخرى التي يعاني منها النصر منذ بداية الدور الثاني.

وبغياب مبخوت خسر النصر آخر أوراقه الهجومية المؤثرة، وستتجه الأنظار بداية من المباراة المقبلة، التي يخوضها الفريق ضد الشارقة إلى السويسري هاريس سيفيروفيتش، المهاجم الوحيد في تشكيلة الفريق في الوقت الحالي.

ومن المفارقات الغريبة أن النصر يفتقد حالياً 4 لاعبين سجلوا 24 هدفاً من مجموع 35 هدفاً، سجلها الفريق في دوري أدنوك للمحترفين أي ما يقرب من 70 %، وهم مبخوت، الذي يتصدر قائمة هدافي النصر بـ10 أهداف، والذي أسهم أيضاً في صناعة هدفين، وعادل تاعرابت الذي سجل قبل رحيله إلى الشارقة 7 أهداف وصنع 3، والإيطالي مانولو غابياديني، الذي سجل 4 أهداف قبل أن يتم استبداله بالبرازيلي ماتيوس أوليفيرا القادم من خورفكان، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، وأخيراً المهاجم الإيفواري المقيم عبد الله توري، الذي سجل 3 أهداف وهو يغيب حالياً بسبب الإصابة، لكن عودته ممكنة في الجولات المقبلة.

وجاء التحاق مبخوت بالخدمة الوطنية بعد أيام قليلة من إعلان مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم استقالته من مهامه، بسبب فشل الفريق في تحقيق أهداف الموسم، وفي مقدمتها الخروج من نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

ويحتل النصر المركز الثامن حالياً في جدول الترتيب بـ27 نقطة، ويتطلع لأن يرتقي إلى مركز أعلى في الجولات المتبقية.

تأكيد

وأكد ناجي جلال، لاعب النصر السابق، أن ما يواجهه الفريق من صعوبات في الملعب منذ بداية الدور الثاني أمر طبيعي في ظل التغييرات الكبيرة على مستوى التشكيلة، خاصة بعد رحيل تاعرابت، القلب النابض للفريق، مشيراً إلى أنه توقع هبوط مستوى النصر بعد مغادرته، لأنه اللاعب الوحيد الذي يمكنه صنع الفارق في أي مباراة، وكثيراً ما قاد الفريق لتحقيق الفوز بتمريرة حاسمة أو بهدف غير متوقع، بفضل ما يتمتع به من قدرات، مشيراً إلى أن غياب مبخوت سيعقد مهمة الفريق، وقال: النصر لم يوفق في التعاقد من البديل المناسب لتاعرابت في فترة الانتقالات الشتوية، ومع إصابة غابياديني ثم توري ومغادرة مبخوت إلى الخدمة الوطنية سيكون المدرب أمام تحدٍ صعب لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

وأضاف: «حقق الفريق فوزاً واحداً في الدور الثاني، جاء على حساب العروبة وبصعوبة كبيرة، وفي آخر 6 جولات لم يذق طعم الفوز، هذا يؤكد التحديات التي أصبح يواجهها الفريق بعد رحيل تاعرابت».

وتساءل ناجي جلال عن الشكل الجديد الذي سيظهر عليه الفريق بعد مغادرة مبخوت، الذي يعتبر أفضل معوض لتاعرابت لحمل شارة الكابتن لما يملكه من خبرة، ودوره القيادي في الملعب، وقال: «ليس من السهل تعويض لاعبين بهذا الحجم في فترة قصيرة، أتمنى أن ينجح النصر في تجاوز هذه الفترة الصعبة».

وأعرب ناجي جلال عن تخوفه من أن يترك غياب الهداف التاريخي البالغ من العمر 34 عاماً أثره السلبي على العميد، لا سيما أنه يقدم أداء هجومياً لافتاً هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفاً في مختلف المسابقات، وتابع: «سيترك غياب مبخوت تأثيراً واضحاً على أداء النصر من الناحية الهجومية، خاصة أن سيفيروفيتش لم يشارك كثيراً مع الفريق منذ قدومه من الوصل بسبب الإصابة».