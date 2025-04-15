ماجد سالم: ثلاثية الشوط الأول منعت عودة «أبيض الناشئين» أمام أوزبكستان

أكد ماجد سالم، مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، أن العودة في النتيجة كانت عائقاً كبيراً أمام فريقه، بعد تأخره بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول أمام منتخب أوزبكستان مساء أول من أمس، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3 - 1 لمصلحة أوزبكستان على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في السعودية.

وقال المدرب الوطني: لعبنا في مجموعة صعبة مع اليابان وأستراليا وفيتنام، ومع ذلك تأهلنا إلى الدور ربع النهائي، كما نجحنا في تحقيق هدفنا بالتأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً القادمة، وكنّا نرغب في مواصلة التقدم في البطولة، لكننا افتقدنا بعض اللاعبين الأساسيين مثل عبدالله رشيد، وما زلت فخوراً بلاعبي فريقي، وسوف نستعد جيداً لخوض منافسات كأس العالم للناشئين في قطر خلال نوفمبر المقبل.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين، قد حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة خلف اليابان التي حصلت على الصدارة.