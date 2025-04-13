الزمالك يطارد الأهلي وبيراميدز بالفوز على حرس الحدود

اقترب الزمالك خطوة من الضغط على ثنائي القمة بيراميدز والأهلي بفوزه على مضيفه حرس الحدود 2-0 في مباراة الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل للدوري المصري لكرة القدم التي أقيمت الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسجل عبد الله السعيد (45+2) الهدف الأول من ركلة جزاء، وأضاف البديل ناصر منسي (89) الهدف الثاني ليرفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف الأهلي الثاني وست نقاط خلف متصدر الترتيب بيراميدز قبل ست جولات على نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز التاسع.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص حتى الدقيقة قبل الأخيرة حين وصلت الكرة من ركلة ركنية للزمالك إلى المدافع محمود حمدي "الونش" الذي سدد كرة قوية ارتطمت بأحد مدافعي حرس الحدود وذهبت لخارج الملعب، قبل أن يستدعي حكم الفيديو المساعد حكم المباراة لوجود لمسة يد على المدافع ليحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك، سددها عبد الله السعيد بنجاح على يمين حارس مرمى حرس الحدود محمود الزنفلي.

ولم يشهد الشوط الثاني خطورة حقيقية من كلا الفريقين حتى الدقيقة 89، حين أرسل مصطفى شلبي تمريرة طولية من المنطقة الخلفية وصلت إلى ناصر منسي الذي انفرد بالحارس الزنفلي وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى حرس الحدود.

وفي مباراة أخرى بذات الجولة تغلب المصري على ضيفه بتروجت 4-0 في مباراة أقيمت على ستاد السويس الجديد. وسجل السنغالي باب بادجي ثلاثة أهداف (هاتريك) للمصري وأضاف محمد "ميدو" جابر هدفاً رابعاً ليرفع المصري رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وتقام مسابقة الدوري المصري هذا الموسم من مرحلتين، الأولى بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الـ 18 المشاركة، والثانية بنظام المجموعتين تضم كل منهما 9 فرق، حيث تقام الأولى لتحديد البطل والثانية للهروب من آخر مركزين الذين يهبط صاحبيهما لدوري القسم الثاني.