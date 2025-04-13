أحمد الشعفار: كلنا خلف الشارقة في مهمته «الآسيوية»

أعرب أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن تمنياته للشارقة بالتوفيق عندما يلتقي ضيفه التعاون مساء غد الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الشارقة قادر على تعويض تأخره بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب في السعودية الأسبوع الماضي.

وقال: «يجب على الجميع الوقوف خلف ممثل الوطن في كل المحافل الخارجية، الشارقة الآن يمثل الدولة وحيداً في دوري أبطال آسيا، بعد خروج شباب الأهلي من البطولة نفسها، والوصل والعين من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأكد ثقته الكبيرة بقدرة الشارقة على تجاوز الدور نصف النهائي، وبلوغ المباراة النهائية».

وفي الوقت نفسه أعلن نادي شباب الأهلي عن دعمه ومساندته الكاملة لنادي الشارقة، ووجه الدعوة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إلى الوقوف خلف ممثل الوطن تحت شعار «معاً نحو النهائي». بينما أعلن نادي كلباء عن توفير حافلات لنقل الجماهير لمؤازرة فريق الشارقة في مهمته الآسيوية، ووجه الدعوة لجماهير فريقه للانضمام والمشاركة في دعم ممثل الوطن، وأطلق شعار «معاً من أجل الإمارات، ومعاً خلف الشارقة في الآسيوية».