قمة بين الوحدة وشباب الأهلي على مسرح «السعادة» الليلة

أبوظبي، دبي - محمد صادق وإيهاب زهدي

تتجه أنظار عشاق الكرة الإماراتية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، صوب استاد آل نهيان بأبوظبي، الذي سيكون مسرحاً لقمة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الوحدة وشباب الأهلي، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة جماهيرية منتظرة يتوقع أن تأتي حافلة بالمتعة والإثارة.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات عالية ودوافع كبيرة بعد انطلاقتهما القوية في الجولة الأولى، بعد أن فاز الوحدة على عجمان 2 - 0، وفوز شباب الأهلي على الظفرة بنفس النتيجة.

وتتصدر أرقام عدة المواجهة الساخنة، في مقدمتها سعي الوحدة إلى كسر عقدة دامت 16 عاماً والفوز على شباب الأهلي في استاد آل نهيان لأول مرة منذ عام 2009، إلى جانب كسر حالة التعادلات التي سيطرت على مباريات الفريقين على نفس الملعب في آخر 7 مواجهات.

كما أنها مواجهة تحمل الرقم القياسي في عدد مرات التعادل بـ 13 مرة، كأكثر مباراة انتهت بين فريقين في دوري المحترفين بالتعادل.

تاريخياً، يتفوق شباب الأهلي على الوحدة في دوري المحترفين، إذ جمعتهما 32 مباراة سابقة، فاز شباب الأهلي في 13 لقاء، مقابل 6 انتصارات للوحدة، وتعادلا في 13 مباراة، لكن رغم ذلك كانت مواجهات الفريقين دائماً ما تأتي حافلة بالقوة والندية والغزارة التهديفية.

وستكون المباراة بمثابة حوار برتغالي خالص من خلف الخطوط الفنية بين باولو سوزا مدرب شباب الأهلي وخوسيه مواريس مدرب الوحدة اللذين يتواجهان لأول مرة، ويسعى كل منهما للتفوق على الآخر.

ويتسلح الوحدة بجماهيره المتحفزة لرؤية فريقها يحقق الانتصار على منافس قوي، في اختبار يحدد مدى قدرة الفريق على المنافسة، يعززه رغبة اللاعبين في تقديم أداء مميز يؤكد أن الفريق عازم على السير نحو الدرع الغائب منذ 15 عاماً.

في المقابل، يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة مشواره الناجح مع مدربه سوزا الذي حقق الرباعية التاريخية الموسم الماضي، ويسعى إلى الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

من جانبه، أكد مواريس مدرب الوحدة، أن الفريق يتطلع للانتصار في أول مباراة على أرضه هذا الموسم، وهي مواجهة قمة أمام خصم قوي يملك طموحات كبيرة في المنافسة على البطولات.

وأضاف: الوحدة استعد جيداً للمباراة المرتقبة متسلحاً بدعم جماهيره، مشيراً إلى أن استراتيجيته للفريق لا تتغير بتغير مباراة، وإنما بمدى قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات وتقديم أفضل أداء على أرضية الملعب.

إثارة مرتقبة

في المقابل، تحظى القمة بكل الاهتمام من عشاق شباب الأهلي، نظراً للإثارة المرتقبة والحاضرة في مواجهات الفريقين في تاريخ دوري المحترفين، إلى جانب رغبة «الفرسان» في الحفاظ على نغمة الانتصار بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية على الظفرة بهدفين دون مقابل.

وقال باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، إن المباراة تعتبر بمثابة كلاسيكو مهم أمام فريق ذي طابع خاص، ويملك لاعبين مميزين تم تدعيمهم بعناصر جيدة للموسم الجديد.

وأضاف: بعد أن بدأنا الدوري بشكل ممتاز، في مباراة الجولة الأولى، التي أظهرنا فيها ما تم بناؤه في الموسم الماضي، مع الكفاءة والفاعلية وذهنية الانتصارات، التحضير للتحكم في المشاعر والمساحات والالتزام الكافي، لنقدم كرة قدم شجاعة وهدافة فيها شغف وطموح يتيح لنا صناعة الفرص وتحويلها إلى أهداف، هذه الذهنية هي خارطة طريق شباب الأهلي.

وأشاد باولو سوزا، بالتطور الكبير في مستوى الدوري في كل النواحي، مؤكداً أن المنظومة المتكاملة للدوري تسهم في تطوير شامل للمنافسات، مقدماً شكره لكل الأطراف التي تساعد في تقديم مسابقات قوية ومميزة، متوقعاً أن يشهد الموسم الحالي تنافساً أكبر بين الفرق.

بدوره، وصف سعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي، الوحدة بالمنافس القوي، مبيناً أنه يملك لاعبين يتميزون بجودة عالية، ويملكون الخبرة الكافية للمنافسة في بطولة الدوري، مشيراً إلى أن المباراة المقبلة التي تجمع الفريقين في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين لن تكون سهلة، وقال:

«نحن في كامل الجاهزية للمباراة المقبلة، وحصلنا على التحفيز اللازم بنسبة 100 % من الجهاز الفني، ونسعى للظهور بشكل جيد يرضي جماهيرنا ويمكننا من تحقيق النتيجة المطلوبة، ونتوقع أن نجد مساندة قوية من جماهيرنا ونعمل للاستمرار على المستوى الذي قدمناه في الموسم السابق.