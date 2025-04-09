استقالة جماعية لشركة النصر لكرة القدم



قدم مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم استقالته من مهامه بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، الذي لم يذق طعم الفوز في آخر 6 جولات في دوري أدنوك للمحترفين وخروجه من جميع مسابقات الموسم.

وأعلنت إدارة النادي عن قبول الاستقالة وقدمت الشكر لمجلس إدارة الشركة في بيان نشره النصر على موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، على ما بذلوه من جهود مخلصة في أداء مهام عملهم خلال فترة عضويتهم في شركة النصر لكرة القدم.

وأضاف بيان مجلس إدارة النادي الذي يتولى رئاسته حاليا مروان بن غليطة :" سيقوم مجلس إدارة النادي بالإشراف المباشر على مهام عمل الشركة كرة القدم وذلك لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة من قبل رئيس النادي، سائلين الله التوفيق للجميع لما فيه مصلحة النادي".

وإضافة إلى تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، تعرضت شركة النصر لكرة القدم إلى العديد من الضغوط في الفترة الأخيرة أبرزها رحيل المغربي عادل تاعرابت نجم الفريق إلى الشارقة خلال الميركاتو الشتوي، وعدم نجاحها في إيجاد البديل المناسب له رغم محاولتها التعاقد مع مواطنه حكيم زياش الذي وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة قبل أن يقرر التوقيع للدحيل القطري، كما لم يكن هناك توافق بين جميع أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة حول بعض التعاقدات التي تم إبرامها.

ويذكر أن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم المستقيل تم تشكيله في فبراير 2023، برئاسة عبدالله سالم بن طوق، ومحمد عتيق ثاني، (مساعد أول) لرئيس الشركة، وعادل شاكري، (مساعد ثاني)، وعضوية كل من: عبدالله أحمد الطاير، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.