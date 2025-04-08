كم تتقاضى الأندية مقابل تغيير أسماء ملاعبها؟

إعداد: موسى علي

أضحت كرة القدم في السنوات الأخيرة اقتصاداً ضخماً بملايين ومليارات الدولارات، يبحث فيه كل نادٍ عن المال للمنافسة أو لكنز الأرباح.

وتلجأ تلكم الأندية إلى مصادر عدة من أجل زيادة إيراداتها المالية، عبر طرق كثيرة منها بيع اللاعبين وكذلك تغيير أسماء ملاعبها.

أندية عالمية مشهورة استبدلت أسماء ملاعبها بأخرى لأغراض تجارية، الهدف الأول إنعاش خزائنها بالمال، ولعل أشهرها ملعب كامب نو معقل برشلونة، الذي تغيّر إلى سبوتيفاي كامب نو مقابل 20 مليون يورو سنوياً، بحسب صحيفة «ماركا».

وتالياً قائمة أكثر 10 ملاعب تحقيقاً للإيرادات مقابل تغيير أسمائها بـ (المليون يورو):

1-t باير ليفركوزن الألماني: باي أرينا (29.9 مليوناً)

2-t برشلونة الإسباني: سبوتيفاي كامب نو (20)

3-t بايرن ميونيخ الألماني: أليانز أرينا (13)

4-t أتلانتا الإيطالي: ملعب مرسيدس (11.10)

5-tبوروسيا دورتموند الألماني: سيغنال إيدونا بارك (11.10)

6-tيوفنتوس الإيطالي: ملعب أليانز (10.30)

7-tأتلتيكو مدريد الإسباني: طيران الرياض (10)

8-tشتوتغارت الألماني: مرسيدس بنز أرينا (10)

9-tلوس أنجلوس الأمريكي: ملعب بي إم أو (9.20 ملايين)

10-tفنربخشة التركي: ملعب أولكر (8.30 ملايين)

11-tالنصر السعودي: ملعب الأول بارك 4.6 ملايين يورو.