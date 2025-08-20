العين يمدد عقد تراوري حتى 2030



أعلن نادي العين، رسمياً، تمديد عقد لاعب متوسط الميدان عبدالكريم تراوري لمدة خمس سنوات مقبلة حتى عام 2030، في إطار سياسة النادي للمحافظة على مواهبه وتأمين مستقبل الفريق الأول، حيث يعد اللاعب أحد أصغر اللاعبين الذين يشاركون مع الفريق الأول بعمر (20 عاماً).



ومنذ استدعائه من الفريق الرديف للفريق الأول بواسطة المدرب الهولندي الفريد شرودر في وقت سابق من 2023 يعتبر اللاعب أكثر اللاعبين ظهوراً وتأثيراً مع العين، حيث شارك في 55 مباراة، منها 42 بدوري المحترفين، إضافة إلى 9 مباريات بكأس الرابطة، حيث سجل هدفاً و4 مع الرديف تحت 21 سنة.