(كاس) تنظر في استئناف ليون المكسيكي شأن استبعاده من كأس العالم للأندية

أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الجمعة، عقد جلسات استئناف سريعة الشهر المقبل بينما يحاول نادي ليون المكسيكي إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاده من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وذكرت المحكمة أن ليون وناديه الشقيق باتشوكا قدما استئنافين منفصلين ضد قرار الفيفا الذي صدر الشهر الماضي، والذي يقضي بأنه بما أنهما يتبعان نفس المالك، لا يمكنهما اللعب معا في كأس العالم للأندية.

وذكرت المحكمة في بيان :" تقدم ليون باستئناف إضافي ضد قرار الأمين العام للفيفا، مطالبا بإعادة تسجيله في المسابقة".

وأضافت المحكمة :" "سيتم تسريع جلسات الاستئناف والاستماع إليها خلال أسبوع في مايو المقبل".

وفي عملية منفصلة لدى كاس، يناقش نادي ألاخولينسي الكوستاريكي قضيته للحصول على آخر مقعد في البطولة، الذي سيوفر له الحصول على 55ر9 مليون دولار كحد أدنى بالإضافة إلى حصة إضافية من صندوق جوائز البطولة البالغ مليار دولار بناء على النتائج.

وتبدأ بطولة كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو المقبل.

ومن المقرر الاستماع لقضية ألاخولينسي يوم 23 أبريل الجاري في مدريد، ولكن أهميتها تأتي بعد استئناف ليون.

وكان ليون تواجد في قرعة البطولة التي أجريت في ديسمبر الماضي، رغم استمرار أزمة ملكية الأندية المتعددة. وأوقعت القرعة ليون في مجموعة تضم تشيلسي الإنجليزي، والترجي التونسي، وفلامينجو البرازيلي.