الجزيرة يودع عموتة بثاني أسرع إقالة في تاريخ المحترفين

أقال نادي الجزيرة، بقرار مفاجئ، المغربي الحسين عموتة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من مهامه، عقب خسارة النادي أمام خورفكان 2 - 3، في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين، مساء أول من أمس، ليصبح أول ضحايا الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، في ثاني أسرع قرار إقالة بتاريخ أندية المحترفين.

وجاءت الخطوة المفاجئة، بعد موسم أول متذبذب لعموتة مع الجزيرة، قاد فيه الفريق في 36 مباراة بمختلف البطولات المحلية، حقق خلالها 16 فوزاً و7 تعادلات مقابل 13 خسارة، وأنهى الدوري في المركز السابع، وخرج من نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع تحقيق إنجاز الفوز بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «رابطة المحترفين»، والذي لم يكن كافياً لإقناع الجماهير، بسبب عدم تقديم مستويات مقنعة ومرضية.

وجدد النادي ثقته في المدرب عموتة، الصيف الماضي، على الرغم من الأصوات المرتفعة التي طالبت برحيله، ومنحه فرصة جديدة لقيادة مشروع الموسم الحالي، إلا أن الخسارة أمام خورفكان كانت كافية لإغلاق الصفحة سريعاً، وقادت الإدارة إلى قرار الاستغناء عنه، مع كامل طاقمه، مؤكدة أنها ستكشف عن هوية الطاقم الفني الجديد في الفترة المقبلة.

ويعتبر قرار إقالة عموتة بعد أول مباراة رسمية في الموسم، ثاني أسرع إقالة في تاريخ دوري المحترفين، بعد أعفاء التونسي مراد العقبي من تدريب كلباء في فترة الإعداد منتصف عام 2017، بينما شهد موسم 2024 - 2023 سلسلة قرارات مشابهة، أبرزها إقالة الصربي زيلكو ماركوف من حتا، ومحمد الجالبوت من الإمارات، بعد الجولة الثانية من الدوري، ومباراة واحدة في كأس الرابطة، إلى جانب رحيل عبد العزيز العنبري من تدريب خورفكان بعد 4 مباريات فقط.