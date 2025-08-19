الوصل ينذر أندية المحترفين.. والثلاثي يضع بصمته في أول 90 دقيقة

وجّه الوصل إنذاراً شديد اللهجة لأندية دوري المحترفين، من خلال الفوز الذي حققه على ضيفه بني ياس في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، مساء أول من أمس، بهدفين دون رد، والمستوى المميز الذي قدمه طوال شوطي اللعب، في الوقت الذي شهدت فيه المواجهة تألق عدد من عناصره الجدد، بقيادة الثلاثي الذي وضع بصمته الأولى في أول 90 دقيقة: أدريلسون سيلفا، وبيدر ماليرو، اللذان أحرزا هدفي الفوز، بجانب الظهير هوجو نيتو، أحد أبرز نجوم اللقاء وصانع الهدفين.

وخلال اللقاء، قدم الوصل أداءً مقنعاً، حيث تفوق في الاستحواذ بنسبة 61.4 %، مع لمسات فنية جميلة، وتبادل سلس للكرة، أطرب الجماهير في المدرجات، كما تميز بالأسلوب الهجومي الكاسح، الذي أفرز عدداً من الفرص الضائعة، إضافة إلى صلابته الدفاعية، التي حدت من خطورة هجوم «السماوي»، بقيادة يوسف نياكتيه، ليخرج بشباك نظيفة، ويضع أول 3 نقاط في رصيده، مؤكداً جاهزيته التامة للمنافسة على اللقب، وسط تفاؤل جماهيري بقدرة «الإمبراطور» على تقديم موسم حافل، يعيد نجاحات الموسم قبل الماضي، الذي توج فيه بثنائية الدوري والكأس، خاصة مع المؤشرات الإيجابية للعناصر المنضمة حديثاً، والتي أثبتت في مباراتها الرسمية الأولى، أنها إضافة فنية كبيرة لصفوف الفريق.

من جانبه، عبر البرتغالي لويس كاسترو مدرب الوصل، عن سعادته بالبداية الجيدة في الدوري، مؤكداً أن فريقه تفوق على بني ياس، وسيطر على مجريات اللعب، وحقق فوزاً مهماً في مستهل مشوار المنافسة، وقال: كسبنا أول 3 نقاط، حافظنا على نظافة شباكنا، قدمنا مباراة جيدة، كلها مكاسب مهمة، تمنحنا دفعة معنوية كبيرة في المرحلة المقبلة، بهدف المزيد من التطور ومواصلة النتائج الإيجابية.

وعلّق مدرب الوصل على مجريات اللقاء، وقال: منذ البداية حققنا تفوقاً واضحاً، سيطرنا وتقدمنا وضغطنا على المنافس، دون أن نسمح له بالمبادرة الهجومية أو التوغل القوي في منطقتنا، ومع مرور الوقت، اكتسبنا ثقة أكبر، وتطور مستوانا، حتى نجحنا في تحقيق أهدافنا.

ورفض كاسترو وصف الفوز بأنه تحقق بفضل الصفقات الجديدة، مشدداً على أن الانتصار جاء بجهود جميع العناصر، وقال: سيلفا وماليرو ترجما جهود جميع زملائهم بتسجيل الهدفين، العمل الجماعي هو الذي منحنا الفوز، وليس الصفقات الجديدة، فكل لاعب أدى دوره واجتهد لمساعدة الفريق على حصد النقاط الثلاث، إضافة إلى مساندة الجمهور، الذي كان له تأثير إيجابي، من خلال الدعم المعنوي الكبير الذي قدمه.