ليلة احتفالية لـ«الفرسان» بعد التأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس

أحمد الشعفار: لدي عتب كبير على التحكيم وفخور بلاعبي الوصل

عاش شباب الأهلي وجماهيره احتفالية كبيرة، بعد الفوز على الوصل بهدف يوري سيزار، والتأهل للقاء الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي سيكون نهائي البطولة الأول الذي يجمع بين الفريقين الأكثر فوزاً باللقب الغالي، برصيد 10 ألقاب لكل منهما، في صدارة الأندية الفائزة بأغلى الكؤوس، وذلك في الظهور رقم 13 لشباب الأهلي، و12 للشارقة في النهائي.

وأعرب عبدالمجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن فخره بـ«الفرسان»، وقال: «تأهل فريقنا إلى المباراة النهائية مستحق، ولكننا لم نحسم شيئاً بعد، وهناك الكثير من العمل، لأن الإنجاز لا يعني شيئاً دون الفوز باللقب، وندرك أنه تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الشارقة، المنافس القوي، الذي نلتقيه للمرة السابعة، ما يثبت أننا أفضل فريقين في الموسم الجاري».

وأضاف: «نحن صعّبنا على أنفسنا مباراتنا أمام الوصل في الدور نصف النهائي، ولكننا حققنا الأهم بالوصول إلى نهائي تاريخي، يجمع بين أفضل وأكثر فريقين حققا كأس البطولة الغالية، ونتوقع مباراة ذات زخم جماهيري كبير، وندعو الله أن يوفقنا ونحسم الكأس الغالية، لأننا ننافس على كل الألقاب هذا الموسم، ولدينا ذخيرة كبيرة ومميزة من اللاعبين، وتبقى الخطوات النهائية مهمة لحسم البطولات».

في المقابل، قال أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم: «لدي عتب كبير على التحكيم، لأننا كنا نرغب في تقديم كرة قدم حديثة، لكننا لم نلعب كرة بسبب التوقفات الكثيرة، وكان هناك إضاعة وقت كبير، ومع هذا، قدّم الوصل مباراة رائعة، وأنا فخور بلاعبي فريقي، لأنهم قدموا مباراة جيدة، بعدما لعبوا 120 دقيقة رغم النقص العددي، وأتمنى التوفيق للشارقة وشباب الأهلي في نهائي الكأس».

في حين، قال باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: «عملنا بشكل جيد في الفترة الأخيرة، ونحن نجني ثمار هذا العمل، الذي بدأ منذ المعسكر الخارجي قبل انطلاقة الموسم، بالتأهل إلى نهائي الكأس الغالية، بعدما لاحت لنا العديد من الفرص التي كان يمكننا من خلالها إنهاء الدور قبل النهائي مبكراً، وأنا سعيد بالفعالية الكبرى للاعبي فريقي، وبناء فرص تهديفية، وأنا سعيد باحتفال اللاعبين، وأبارك للجميع المجهود والكفاءة التي أظهرناها داخل أرض الملعب».

أما ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل فقال: «أهنئ شباب الأهلي على وصوله إلى النهائي، وأتمنى له كل التوفيق، كما أهنئ لاعبي فريقي على الجهد الكبير واللعب القتالي الذي أظهروه في المباراة».