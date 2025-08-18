5 مشاهد بارزة في مباراة العين والبطائح

حفلت مباراة العين وضيفه البطائح، التي جرت أول من أمس باستاد هزاع بن زايد، ضمن المواجهات الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، وكسبها العين بهدفين مقابل هدف، بأحداث مثيرة ومشاهد عدة بطلها (فار) الذي تدخل بنسبة عالية للتحكم في القرارات التحكيمية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ودعا نادي العين لإصدار بيان رسمي رفض خلاله استمرار الأخطاء التحكيمية التي من شأنها التأثير على مسيرة الفريق، وطالب بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق العدالة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، وتطوير معايير وآلية اختيار حكام (فار)، وفيما يلي أبرز 5 مشاهد للمباراة.

برغم عتبها على فريقها بسبب نتائج ومحصلة الموسم الماضي غير أن جماهير العين لم تشأ أن تغيب عن المشهد الافتتاحي لتؤكد عشقها للشعار البنفسجي في كل الظروف، فاكتظت مدرجاتها بأكثر من 7 آلاف متفرج تدافعوا مبكراً، رافعين الأعلام والشعارات البنفسجية وصور اللاعبين وعبارات الترحيب بنجوم الفريق القدامى والجدد في مشاهد رائعة أكدت ولاء الأمة العيناوية ودورها الفعال في دعم الفريق ومساندة اللاعبين في كل الأحوال.

تحفظ ممل

على غير المتوقع جاءت المباراة دون المستوى في شوطها الأول، ورغم مبادرة العين المبكرة لهز الشباك متمثلة في الهدف الذي سجله لابا كودجو، في الدقيقة الخامسة وألغته تقنية الفيديو بدعوى التسلل غير أن هذا الشوط شهد تحفظاً دفاعياً مملاً لدرجة كبيرة، فغابت المغامرات الهجومية وندرت الفرص، ولم يشهد هذا الشوط سوى 3 محاولات لزيارة الشباك، اثنتان منها للبطائح عن طريق عزيز جانييف، وتصدى لهما الحارس خالد عيسى ببراعة وثالثة تسديدة للابا، اعتلت العارضة بقليل.

شوط تقنية الفيديو

كان الشوط الثاني شوط تقنية الفيديو بجدارة، إذ تدخلت ثلاث مرات لقلب القرارات والحالات التحكيمية في مشاهد مثيرة ومتتابعة، ففي الدقيقة 60 عاد الهداف التوغولى لابا كودجو ليحرز هدفاً ثانياً ورغم احتسابه من حكم اللقاء غير أن (فار) كان له رأي آخر، إذ أثبت أن اللاعب كان متسللاً وأوعز للحكم بإلغاء الهدف، وبعدها بدقيقة واحدة فقط انفرد المغربي نسيم الشاذلي، بالمرمى وسجل هدفاً للعين لكن فرحة الجماهير البنفسجية لم تدم سوى لحظات انتظار قرار ( فار) والذي جاء صادماً بإلغاء الهدف بل واحتساب ركلة جزاء لصالح فريق البطائح، بحجة ملامسة الكرة ليد المدافع ايريك، داخل منطقة عمليات العين ليسجل البطائح هدف التعادل، قبل أن يتدخل متوسط الميدان عبد الكريم تراوري، في الوقت المناسب ويسجل هدفاً رأسياً رائعاً كفل للعين الفوز بنهاية اللقاء.

تكتيك مجيدي

لعب البطائح بأسلوب تكتيكي صارم فيما يخص التنظيم الدفاعي ونجح مدربه فرهاد مجيدي في تحجيم خطورة العين برقابة مفاتيح اللعب والتمركز الدفاعي الجيد أمام مرمى فريقه معتمداً على الهجمات المرتدة والتي كادت أن تترجم إلى أهداف في مناسبتين لولا خبرة وبراعة الحارس الدولي خالد عيسى الذي كان أبرز نجوم العين إلى جانب المهاجم لابا كودجو.

دون خسارة

بفوزه على البطائح، أول أمس، يكون العين حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 8 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، حيث فاز في 5 مواجهات على العروبة، وبني ياس، والشارقة، والنصر، بالإضافة للبطائح، وتعادل في 3 أمام شباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، وسجل 14 هدفاً مقابل هدفين في مرماه، وهو ما يشير إلى التحسن الكبير الذي طرأ على منظومته الدفاعية تحت قيادة المدرب الصربي فلاديمير ايفيتش.