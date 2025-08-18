سعيد عزت: أشكر جمهور شباب الأهلي على الدعم رغم صعوبة الطقس

توجه سعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي، بالشكر لجماهير فريقه الحاضرة في مباراة «الفرسان» وضيفهم الظفرة ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين مساء أول من أمس، والتي أنهاها شباب الأهلي لمصلحته بهدفين دون مقابل، وقال لاعب الوسط الإيراني: «أشكر جمهورنا على الحضور ودعمنا أمام الظفرة، على الرغم من صعوبة الطقس في هذا التوقيت من العام، والذي أثر كثيراً على أدائنا خاصة في الشوط الثاني».

وأوضح: «نحن لم نصل بعد إلى مستوانا المنتظر أمام الظفرة، ونحتاج إلى المزيد من الوقت مع تحسن حالة الطقس في المواجهات التالية التي يخوضها الفريق، والمهم أننا حققنا الفوز بالثلاث نقاط في مباراتنا الأولى هذا الموسم، لأن المواجهات الافتتاحية دائماً ما تكون مهمة وصعبة، خاصة على حامل اللقب، وأعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة كونها الأولى رسمياً بعد فترة الإعداد الطويلة للفريق، والتي تضمنت معسكرات داخلية وخارجية».

وأضاف: «نعمل بكل قوة وبشكل يومي وهدفنا الوصول إلى أفضل مستوياتنا، وندرك أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت لنقترب من نسبة 100 % من الأداء، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خطوة بخطوة، ونحترم جميع المنافسين، وهدفنا يبقى دائماً وأبداً المنافسة على كافة ألقاب المسابقات المشارك فيها شباب الأهلي هذا الموسم، وأجدد شكري للجمهور على الحضور وأدعوهم إلى المزيد من الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة».

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي سيحل ضيفاً على الوحدة السبت المقبل، في قمة الجولة الثانية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والتي تتوقف بعد تلك الجولة لإتاحة الوقت أمام تجمع وخوض منتخبنا الوطني الأول لمباراتين وديتين أمام منتخبي سوريا والبحرين خلال معسكر إعداد في دبي، استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامة مبارياته في قطر خلال أكتوبر المقبل.