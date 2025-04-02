سلوت: انتقال أرنولد المحتمل للريال لا يؤثر في ليفربول

أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أمس، أن سعي فريقه لمعادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم يتأثر بالتقارير المتكررة التي تربط انتقال ترينت ألكسندر-أرنولد لفريق ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

أكد سلوت أن ناديه عاش طوال الموسم في ظل تكهنات حول ألكسندر-أرنولد، بالإضافة للمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، اللذين ينتهي عقداهما أيضاً بختام الموسم الجاري.

وقال المدرب الهولندي: «هذا الوضع قائم منذ ثمانية أو تسعة أشهر، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة قدموا أداءً رائعاً، في ظل هذه الظروف، لذا، فإن الأمر لا يؤثر فيّ إطلاقاً».

ومن المقرر أن يغيب ألكسندر-أرنولد عن مباراة ليفربول مع ضيفه وجاره اللدود إيفرتون، اليوم.