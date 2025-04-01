غوارديولا يكشف فترة غياب هالاند.. والمدة صادمة

إعداد: موسى علي

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، غياب هداف الفريق ونجمه إيرلينغ هالاند، عن الملاعب لـ 7 أسابيع.

وتعرض هالاند لإصابة في كاحل القدم خلال فوز مانشستر سيتي على بورنموث، أمس الأول الأحد، ضمن دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن غوارديولا قوله: "أبلغني الأطباء أن هالاند سيغيب من 5 إلى 7 أسابيع، آمل أن يكون جاهزاً مع نهاية الموسم وكأس العالم للأندية".

وكان هالاند سجل هدفه الثلاثين هذا الموسم بمختلف المسابقات، بإحرازه هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد بورنموث، قبل إصابته إثر التحام عنيف مع لويس كوك، لاعب خط وسط الفريق المضيف.

ويخوض مانشستر سيتي، الذي يصارع على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مباراتين ضد ليستر سيتي ومانشستر يونايتد هذا الأسبوع ضمن الدوري الإنجليزي.

ويحل بعد ذلك سيتي ضيفاً على كريستال بالاس، ثم إيفرتون قبل مباراته في نصف نهائي كأس إنجلترا ضد نوتنغهام فورست، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن 26 أبريل الجاري.