نجم زجاجي جديد في برشلونة.. من هو؟

موسى علي

أصبحت الحالة البدنية لداني أولمو مصدر قلق لبرشلونة، وذلك لكثرة إصاباته منذ أن وطأت قدماه ملعب النادي الكتالوني، آخرها إصابته في مباراة الفريق ضد أوساسونا الخميس الماضي.

وأخرج مدرب برشلونة هانسي فليك أولمو بعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني في مرمى أوساسونا إثر شعور اللاعب بآلام في عضلة فخذه، وفي الوقت نفسه بدا الاستياء واضحاً على وجه المدرب الألماني.

وما أن مضت ساعات حتى أصدر برشلونة بياناً كشف فيه غياب أولمو عن الملاعب 3 أسابيع، ما يؤكد أن اللاعب لديه سجل إصابات مقلق بالنظر لماضيه لا سيما في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وغاب أولمو منذ انضمامه إلى برشلونة في الصيف الماضي، عن الفريق في 13 مباراة للإصابة يُضاف إليها 6 أو 7 مباريات أخرى بسبب الإصابة الجديدة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" يفقد برشلونة خدمات أولمو في المباريات الـ6 المقبلة:

برشلونة x جيرونا في الليغا (غاب عنها بالفعل).

أتلتيكو مدريد x برشلونة (إياب نصف نهائي كأس الملك) الأربعاء 2 أبريل.

برشلونة x ريال بييتس (الليغا) السبت 5 أبريل.

برشلونة x بوروسيا دورتموند (دوري أبطال أوروبا) الأربعاء 9 أبريل.

ليغانيس x برشلونة (الليغا) السبت 12 أبريل.

بوروسيا دورتموند x برشلونة (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا) الثلاثاء 15 أبريل.

ويتوقع انتهاء فترة غياب أولمو عن الملاعب قبل مباراة الجولة الـ32 من الليغا ضد سيلتا فيغو يوم 19 أبريل الجاري.

ويمتلك أولمو (26 عاماً) إمكانيات ومهارات فنية عالية، ولكن الإصابات تحول دون استمراريته بالشكل الأمثل، وتتسبب بغيابه عن عدد كبير من المباريات كل موسم.

ففي موسمه الأخير مع لايبزيغ (2023-2024) غاب أولمو عن الملاعب للإصابة 147 يوماً، ما جعله خارج قائمة الفريق الألماني في 29 مباراة، بسبب 3 إصابات مختلفة.

وابتعد في موسم (2022-2023) عن الملاعب 98 يوماً حرمته من المشاركة مع لايبزيغ في 20 مباراة بسبب 3 إصابات مختلفة كذلك.

وأيضاً لم يكن في موسم 2021-2022 أفضل حالاً، حيث لم يشارك أولمو مع لايبزيغ في 19 مباراة في المسابقات كافة بسبب إصابات غيبته عن الملاعب 100 يوم.