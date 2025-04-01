تراوري «رمانة ميزان» العين.. مطلوب في الدوري الفرنسي

يعيش المالي عبدالكريم تراوري «20 عاماً» لاعب وسط فريق العين أوقاتاً مثالية مع الفريق الأول بالنادي، إذ يحظى بإشادة واسعة من الجماهير العيناوية التي اعتبرته «رمانة الميزان»، بسبب تألقه المستمر وثبات مستواه في جميع المباريات التي يشارك فيها مع الفريق الأول، ومنذ أن تم ترفيعه إلى الفريق الأول في عهد المدرب الهولندي الأسبق ألفريد شرودر، الذي شاهده بفريق 18 سنة واقتنع بقدراته وإمكاناته الكبيرة في وسط الملعب، ليقرر استدعاءه من فوره للفريق الأول.

تألق

وبسبب تألقه اللافت، أصبح اللاعب محط أنظار عدد من الأندية الداخلية والخارجية، فحسب مصادر مطلعة بات اللاعب مطلوباً للعب في الدوري الفرنسي، وتحديداً فريق نادي سانت إتيان الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى، حسب مصادر مطلعة، غير أن اللاعب أكد أنه لا يفكر حالياً في الرحيل عن العين الذي وجد فيه استقراراً ساعده على متابعة رحلة التميز، لافتاً إلى أنه يتطلع لتحقيق الألقاب والبطولات مع الفريق الذي احتضنه وساعده على تقديم نفسه كلاعب منذ كان بالمراحل السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول.

انتقال

وتعاقد العين مع تراوري قادماً من فريق نادي «بينجا إف سي» المالي في صفقة انتقال حر في أغسطس 2023، وضمه إلى فئة المقيمين ليبدأ مشواره بأكاديمية الكرة بفريق 16 سنة قبل أن يتم تصعيده إلى فريق 18 سنة، الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس، ومن ثم استدعاه الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني الأسبق للعين، ليتابع تألقه ويصبح خياراً ثابتاً لجميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق بعد الهولندي شرودر، نظراً لموهبته الكروية وإمكاناته البدنية العالية، فضلاً عن شغفه وطموحه العالي بالوصول إلى أبعد المراحل في مشواره الكروي.

ظهور

ظهر تراوري أول مرة مع الفريق الأول في أكتوبر 2023 خلال مباراة عجمان بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين عندما دخل بديلاً ليحيى نادر، في الدقيقة 64، وعاد ليشارك في المباراة كاملة أمام الشارقة بالجولة الرابعة، وشارك كذلك أساسياً في مباراة النصر بالجولة الخامسة، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي شارك لمدة 9 دقائق أمام البطائح في ذهاب الدور الأول، بدخوله بديلاً لعمر أتزيلي، قبل أن يعود ليشارك في المباراة كاملة في جولة الإياب، وفي ذهاب ربع النهائي أمام النصر شارك في المباراة كاملة وسجل هدفاً.

مشاركة

وخلال موسمين شارك اللاعب مع العين في 48 مباراة بدقائق لعب 3165، منها 19 مباراة بموسم 2023 - 2024، إذ لعب أساسياً في 13 مواجهة، ودخل بديلاً في 6 مباريات، وفي موسم 2024 - 2025 شارك في 29 مباراة بالدوري؛ منها 16 بدوري أدنوك للمحترفين و13 بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس رئيس الدولة، وسجل 13 هدفاً

استدعاء

واعتبر تراوري، أن استدعاءه للمرة الأولى للفريق الأول مفاجأة رائعة، كان ينتظرها ويعمل من أجلها بمضاعفة جهوده في التدريبات والمباريات وبمساعدة جميع أصدقائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، فضلاً عن الدعم الكبير الذي وجده من جماهير الأمة العيناوية، لافتاً إلى أن اللعب للفريق الأول بمثابة تحدٍ كبير نظراً لوجود لاعبين متميزين في جميع الخطوط، وهو ما يتطلب منه مضاعفة الجهود للبقاء في التشكيلة الأساسية، ومساعدة الفريق لتحقيق البطولات والألقاب.