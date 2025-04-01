شباب الأهلي يواصل العمل دون راحة طوال أيام العيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، العمل طوال أيام عيد الفطر المبارك دون الحصول على راحة، بمشاركة جميع اللاعبين استعداداً للقاء الوصل في الثامنة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب استاد آل مكتوم، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إذ يتطلع «الفرسان» إلى الوصول للمباراة النهائية، واللعب على اللقب الحادي عشر في تاريخ المسابقة والنادي.

ويستعد لاعبو شباب الأهلي لـ «ديربي دبي» أمام الوصل، وسط حالة من المعنويات العالية بفضل النتائج الإيجابية الرائعة للفريق على صعيد المسابقات المحلية هذا الموسم، والتي انطلقت 18 أغسطس 2024، وعدم خسارة أي مباراة، ما أسفر عن تتويج «الفرسان» بكأس سوبر إعمار، والوصول إلى المباراة النهائية على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصدرهم لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصولهم إلى 48 نقطة، وبات يفصلهم عن التتويج بالدرع بضع نقاط بعدما انحصر الصراع على اللقب بينه وبين الشارقة صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

قمة

ولم يخسر شباب الأهلي أي مباراة محلية منذ خسارته في 26 مايو 2024، أمام الوصل بثلاثية نظيفة في مباراتهما ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن خلال النسخة الحالية من الدوري من اعتلاء قمة الترتيب 8 أسابيع، ومنها آخر 5 أسابيع على التوالي، إذ كان النصر أول الأندية التي تصدرت جدول ترتيب الدوري بعد الجولتين الأولى والثانية، وبعدها تصدر الشارقة بعد الجولات والرابعة والخامسة، واعتلى شباب الأهلي القمة بعد الجولتين السادسة والسابعة، ثم عاد الشارقة للقمة بعد الجولة الثامنة، وحافظ عليها حتى الجولة 14، واقتنص «الفرسان» قمة الترتيب منذ الجولة 15، وحتى الجولة 19.

تأهل

وشدد عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، على أن مشوار «الفرسان» لا يزال طويلاً هذا الموسم، وعلى أن المرحلة المقبلة ستكون غاية في الصعوبة، خصوصاً بعدما خضنا 5 مباريات متتالية مرهقة ذهنياً للاعبين والجمهور والفريقين مع الشارقة، وأشار إلى أن إدارة شباب الأهلي تسعى جاهدة ومنذ مواسم عدة إلى تأهيل الفريق للمنافسة على جميع البطولات وبقوة، ولكن الفريق لم يحقق أي شيء حتى الآن، وأمامه مسؤوليات أخرى، وأكد أن إدارة النادي ستكون سعيدة إذا حقق الفريق المزيد من الألقاب في نهاية الموسم الجاري، لأن الفريق لم يحقق سوى كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وأكد أن شباب الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويتحلى لاعبوه بالتواضع، والحرص على بذل مجهود كبير، لتحقيق الطموحات بالمزيد من الإنجازات أمام منافسين يطمحون أيضاً، إلى الوصول لمنصات التتويج.