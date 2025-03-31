مرموش يقود سيتي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا.. وينتظر نوتنغهام فوريست

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للإبقاء على أمله الوحيد بالفوز بلقب هذا الموسم، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه على بورنموث.

وعلى ملعب فيتاليتي، تلقى الضيوف صدمة عندما افتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث «ق 21»، لكنهم نجحوا في قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني بهدفين عبر النرويجي إرلينغ هالاند «ق49» ومرموش «ق 63». وكانت الزيارة الأخيرة لسيتي إلى ملعب بورنموث انتهت بخسارته بنفس النتيجة نوفمبر الماضي.

وأكمل سيتي عقد المتأهلين إلى دور الأربعة الذي سيقام في 26 و27 أبريل على ملعب ويمبلي، ضارباً موعداً مع نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز حتى اللحظة، فيما يلتقي أستون فيلا الفائز على بريستون من دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 3 - 0 مع كريستال بالاس.

وبعد خروجه من ملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ومكوثه خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري، وسط سعيه الحثيث للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة، باتت مسابقة الكأس آخر ملجأ لفريق المدرب الأسباني بيب غوارديولا، لتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ موسم 2016 - 2017. ويسعى سيتي إلى الفوز بالمسابقة للمرة الثامنة، بعدما خسر في النهائي على يد جاره يونايتد الموسم الماضي، بهدفين مقابل هدف، ويعد أرسنال الفريق الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة «14 مرة».

من ناحية أخرى، قاد ماركوس راشفورد فريقه أستون فيلا للتأهل بتسجيله ثنائية خلال الفوز على بريستون من دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 3 - 0، ومنح راشفورد التقدم لأستون فيلا 2 - 0 «ق59 و64 من ركلة جزاء»، قبل أن يضيف جايكوب رامسي الثالث «ق 71».

ويلتقي أستون فيلا في الدور نصف النهائي المقرر في 26 و27 أبريل ضد كريستال بالاس الفائز على جاره فولهام 3 - 0.

ويسعى راشفورد إلى إحياء مسيرته منذ انتقاله من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد سنوات من التخبط، ودوّن على أول أهدافه منذ أن سجل للمرة الأخيرة ليونايتد في مرمى أيفرتون في الأول من ديسمبر الماضي.

وبلغ فيلا دور الأربعة للمرة الأولي منذ 10 سنوات، ويبحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 1957، علماً أنه وصل إلى النهائي عام 2015 وخسر أمام أرسنال.

ورفع فريق المدرب الأسباني أوناي إيمري سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 5 توالياً في مختلف المسابقات، حارماً منافسه بريستون صاحب المركز الرابع عشر في الـ«تشامبيونشيب»، والذي سبق له الفوز بالمسابقة عامي 1889 و1938، لكنه لم يبلغ نصف النهائي منذ 1964، من إكمال مغامرته.