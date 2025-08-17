أنديتنا تبدأ «النخبة» في 15 سبتمبر

تبدأ أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة يوم 15 سبتمبر المقبل، مشوارها في أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2025 - 2026.

ويستضيف الشارقة في الجولة الأولى الغرافة القطري، والوحدة فريق الاتحاد السعودي، وفي اليوم التالي يلتقي شباب الأهلي وضيفه تراكتور الإيراني، ويلتقي الوحدة ومضيفه تراكتور في انطلاقة الجولة الثانية يوم 29، ويواجه الشارقة مضيفه السد، ويلعب شباب الأهلي وضيفه الاتحاد 30 سبتمبر.

وفي الجولة الثالثة يوم 20 أكتوبر يلتقي الشارقة وتراكتور، والوحدة والدحيل، وشباب الأهلي وناساف في اليوم التالي، ثم يحل شباب الأهلي ضيفاً على الدحيل في الجولة الرابعة، والوحدة ضيفاً على ناساف يوم 3 نوفمبر المقبل، ويحل الشارقة ضيفاً على الاتحاد في اليوم التالي، وتنطلق الجولة الخامسة يوم 24 نوفمبر، ويحل فيها الشارقة ضيفاً على الأهلي السعودي، ويستقبل شباب الأهلي الغرافة، ويلتقي في اليوم التالي الوحدة مع السد، وفي الجولة السادسة يوم 22 ديسمبر المقبل، يلتقي الشارقة والهلال، والوحدة والغرافة، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على السد في اليوم التالي، ويلتقي في الجولة السابعة يوم 9 فبراير 2026، شباب الأهلي والهلال، والشارقة والدحيل، والوحدة والأهلي، وفي الجولة الثامنة يوم 16 فبراير، ويلتقي شباب الأهلي والأهلي، والوحدة والهلال، والشارقة وناساف.

وبالنسبة لمباريات الوصل ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، فيبدأ مشواره بلقاء مضيفه الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الأولى يوم 17 سبتمبر المقبل.