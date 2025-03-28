الشارقة وشباب الأهلي.. مواجهة خامسة في 25 يوماً

الشارقة، دبي - ياسر قاسم وإيهاب زهدي

قمة من العيار الثقيل في استاد الشارقة تجمع في العاشرة من مساء اليوم، الشارقة وصيف الترتيب بـ 40 نقطة وضيفه شباب الأهلي المتصدر بـ 47 نقطة، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، يأمل الشارقة في تقليص الفارق، وإلحاق أول خسارة بالمتصدر للضغط عليه أكثر، فيما يسعى الضيوف للوصول بالفارق إلى 10 نقاط لمزيد من تقوية الحظوظ لحسم اللقب مبكراً.

المباراة هي السادسة بين الفريقين هذا الموسم والخامسة خلال 25 يوماً فقط، حيث فاز شباب الأهلي في مباراة الدور الأول للدوري 2 - 1، وتعادل الفريقان بنتيجة 1 - 1 في مباراتي الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2 ثم حسم الشارقة التأهل للدور نصف النهائي لصالحه بركلات الترجيح.

وجاء بعد ذلك شباب الأهلي ليفوز في نصف نهائي كأس «أديب» ويتأهل للمباراة النهائية بالفوز ذهاباً 3 - 1 والتعادل إياباً 2 - 2، ويتعامل كل طرف مع مباراة الدوري كرد اعتبار، من واقع نتائج المواجهات السابقة.

وفي المقابل، يبحث شباب الأهلي عن تعزيز صدارته الحالية للائحة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، وزيادة الفارق بينه وبين مطارده المباشر الشارقة، مع الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة، على الطريق نحو تحقيق لقب جديد في دوري أدنوك للمحترفين.

وقام نادي الشارقة بمبادرة وجدت صدى طيباً مع منافسه وضيفه في مباراة اليوم شباب الأهلي حيث تقرر اقتسام سعة الملعب بين جمهور الناديين بتخصيص 50 % من سعة استاد الشارقة لجمهور الفريق الضيف.

تأكيد

وأكد الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام شباب الأهلي، ضمن جولة دوري أدنوك للمحترفين، ستكون الخامسة على التوالي أمام المنافس نفسه في أقل من شهر واحد في سابقة غير مألوفة على مستوى المنافسات المحلية.

وقال كوزمين في تعليقه على المباراة: «هي المرة الأولى في مسيرتي التدريبية التي أخوض فيها خمس مباريات متتالية أمام الفريق نفسه، المواجهات الأربع السابقة كانت مرهقة جداً بدنياً وذهنياً للفريقين، خصوصاً أن شباب الأهلي فريق قوي ويتطلب مجهوداً مضاعفاً وتركيزاً عالياً من الجميع».

وأضاف: «المباراة ستكون الخامسة وربما لن تكون الأخيرة، فهناك احتمال لمواجهة أخرى بيننا، أعتقد أن الفريقين يعرفان بعضهما جيداً، وأتمنى استمرار الأداء الجيد من الجانبين».

وحول الغيابات التي شهدتها اللقاءات السابقة، أوضح مدرب الشارقة: «كلا الفريقين عانى من غيابات مهمة، مثل ساردار، عزت الله، حارب، ويحيى من شباب الأهلي، وكذلك كان لدينا غيابات في صفوفنا». وتطرق كوزمين إلى ضغط جدول المباريات قائلاً:

«ما يثير القلق هو أننا سنلعب خلال أيام قليلة مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وهي مباراة تتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين، ثم بعدها بأيام نخوض نصف نهائي البطولة الآسيوية باعتبارنا الفريق الإماراتي الوحيد المتبقي في المنافسات الخارجية، كان من الأفضل أن نحظى ببعض الحماية من ضغط هذه المباريات المتتالية».

وأضاف: «اللاعبون الدوليون الخمسة لم يشاركوا في التدريب الأساسي مساء الأربعاء بعد خوضهم مباريات دولية، كنا قد طلبنا تأجيل بعض المباريات، والإدارة قامت بما يلزم، لكن كان من الأفضل أن نلعب جولة عادية يمكننا فيها تدوير اللاعبين».

واختتم حديثه بالتأكيد على طموح الفريق: «إذا لم تكن لدينا القدرة على المنافسة على جميع البطولات الآن، فمن الأفضل الذهاب إلى بيوتنا؟ إذا قطعت 100 خطوة ولم يتبق سوى خطوتين، لا يمكن أن تقول إنك تعبت، علينا الاستمرار بكل الشغف مهما كانت العقبات، ونحارب حتى اللحظة الأخيرة، حديثي عن احتياجات الفريق تم تحويره سابقاً، لكنه كان من منطلق المصلحة العامة، لدينا الإرادة والرغبة في الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات».

من ناحيته أكد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أهمية المواجهة، وقال: «اللقاء سيكون صعباً لأنه في مواجهة المنافس الأقوى في الدوري، والفوز عليه في هذه المواجهة الكبيرة يعني الكثير.

والفريق يحتاج لأن يكون في أعلى مستوى ليواصل حصد النتائج الإيجابية، وهذا يتطلب الشغف، وأن يكون الجميع في أقصى مستوى لتحقيق النتائج الإيجابية».

وأضاف: «الاستمرارية مهمة للوصول إلى الهدف الأسمى في هذه البطولة بالتتويج باللقب، وسيكون لدينا الشغف والرغبة التي كانت علامة واضحة في هويتنا لكسب المباريات، ونستطيع أن نكون أنفسنا ونبرز هويتنا لكي نكمل طريقنا حتى نهاية الموسم، وهذا ما نسعى له أن نكون أبطالاً للدوري، ولدينا طريق طويل لنكسب المباريات ونحافظ على الاستمرارية».

هدف

وقال لاعب خط وسط الشارقة محمد عبدالباسط إن مواجهة شباب الأهلي للمرة الخامسة تمثل تحدياً استثنائياً للفريق، وقال: «كما ذكر المدرب، هذه أول مرة نواجه الفريق نفسه في 5 مباريات متتالية شباب الأهلي فريق صعب، لكننا قدمنا مواجهات قوية أمامهم، وكان هناك جهد كبير من الفريقين، نسعى لتحقيق طموحنا في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث من أجل إسعاد جماهيرنا».

وحول التنافس في مركزه، قال عبدالباسط: «المنافسة شريفة بيني وبين زملائي في مركز الارتكاز، وكل لاعب يحب أن ينافس لتقديم أفضل ما لديه. التدوير مفيد للفريق، ونحن متكاتفون ونعمل لخدمة الشارقة وتحقيق نتائج إيجابية».

من جانبه، توقع حارب عبدالله، لاعب شباب الأهلي، أن تأتي المباراة قوية ومثيرة، مضيفاً: «شباب الأهلي يتصدر في الوقت الراهن، وندرك أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة تعزز موقف الفريق.

والتحضيرات للمباراة سارت بشكل جيد خلال الفترة السابقة، ونعد ببذل كل الجهد الممكن مع الفريق، والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، ونحرص على تطبيق كل ما يطلبه الجهاز الفني لتحقيق النتائج المطلوبة، ونسعى لتحقيق الفوز والاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية».