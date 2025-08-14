بتوجيهات سيف بن زايد.. سهيل العريفي رئيساً لشركة بني ياس لكرة القدم

بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، تم تعيين سهيل عبدالله العريفي رئيساً لشركة بني ياس لكرة القدم، في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تطوير منظومته الإدارية والفنية، وقيادة مرحلة جديدة من النمو والتقدم.

ويمتلك العريفي خبرة طويلة تمتد لسنوات في مجال الإدارة الرياضية وتنظيم الفعاليات الكبرى، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وشغل منصب المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وكان له دور بارز في إنجاح عدد من المبادرات والبرامج الرياضية على مستوى الإمارة.

وأكد نادي بني ياس أن هذا التعيين يجسد الثقة الكبيرة في قدرات العريفي على قيادة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز حضور النادي على الساحة الرياضية محلياً.

من جهته، أعرب سهيل العريفي عن شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هذه الثقة الغالية، مؤكداً عزمه على تسخير كل خبراته لخدمة النادي، والعمل على بناء فريق تنافسي للمستقبل يعكس طموحات وتطلعات الإدارة والجماهير.

كما أكد حرصه على تعزيز الدور المجتمعي للنادي، والمساهمة في دعم الأجيال القادمة، ودعم المنتخبات الوطنية، انطلاقاً من إيمانه بدور الأندية في خدمة الرياضة الإماراتية على كافة المستويات.