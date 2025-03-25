«الأبيض» يواجه كوريا الشمالية بشعار التمسك ببطاقة التأهل المباشر للمونديال

يحل منتخبنا الوطني الأول ضيفاً على منتخب كوريا الشمالية في ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاشرة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز لتعزيز موقعه الحالي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وكذلك فرصته التنافسية على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، وفي المقابل، لن يكون أمام كوريا الشمالية صاحبة المركز السادس الأخير بنقطتين، سوى الفوز فقط للحفاظ على آمالها في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

وأنهى منتخبنا تحضيراته للمباراة بتدريب أخير أجراه، مساء أمس، في نفس ملعب المباراة في العاصمة السعودية الرياض التي وصلها قبل ساعات من ختام التجهيزات، وخضع قبلها منتخبنا لمران يومي في معسكره الداخلي في جبل علي بدبي، تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، الذي أكد أن «الأبيض» يركز على لقاء كوريا الشمالية، في ظل وجود احتمالات عديدة للتأهل.

وشدد على جاهزية جميع اللاعبين للمواجهة، والرغبة القوية في تحقيق الفوز للتمسك بأمل الوصول المباشر إلى نهائيات المونديال، بعد تجاوز خسارة الجولة الماضية أمام المنتخب الإيراني بهدفين دون مقابل.

يذكر أن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى، تشهد أيضاً مواجهتي قيرغيزستان مع قطر في بيشكيك، وإيران مع أوزبكستان في طهران، وتتصدر إيران جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني.

وتأتي قطر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وقيرغيزستان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وفوز منتخبنا اليوم، وهزيمة أوزبكستان، من شأنه أن ينعش آمالنا في الظهور للمرة الثانية في المونديال للمرة الثانية بعد كأس العالم بإيطاليا 1990.

تضم قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين: خالد عيسى، حمد المقبالي، خالد توحيد، علي خصيف، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالله إدريس، يحيى نادر، ماكينزي هانت، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، جوناتاس سانتوس، لوان بيرارا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل وكايو كانيدو.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة منتخبنا وكوريا الشمالية، إلى طاقم تحكيمي سعودي بقيادة حكم الساحة محمد الهويش، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، والحكم الرابع فيصل البلوي، ويتولى عبدالله الشهري، مسؤولية تقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.