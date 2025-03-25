طارق خانصاحب: رحيل حمدان بن راشد ترك فراغاً كبيراً في النصر

أكد طارق حسين خانصاحب، رجل الأعمال والقطب النصراوي، أن العميد لم يتمكن من تخطي الفراغ الكبير الذي تركه رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، صاحب القلب النقي والأيادي البيضاء والأب الروحي للنصر وصانع أمجاده، حيث قاده برؤية حكيمة لتحقيق العديد من الإنجازات والألقاب وترك بصمة خالدة في تاريخه.

وقال خانصاحب لـ«البيان»: النصر افتقد شخصية قيادية لا يمكن تعويضها بسهولة، وإن بعض الصعوبات التي واجهها العميد في الفترة الأخيرة سببها الرئيسي الفراغ الذي تركه رحيل الأب الروحي للنادي، حيث كان المغفور له من الشخصيات الملهمة لمن حوله، وحريص على متابعة الفريق بكل تفاصيله.

جاء تصريح القطب النصراوي خلال اللقاء الرمضاني السنوي لنجوم النصر واللاعبين القدامى، الذي دأب على استضافته في مجلسه العامر في منطقة الخوانيج، وحضره عدد من نجوم الزمن الجميل للعميد يتقدمهم خالد إسماعيل، الدكتور حسن سهيل، عبد الكريم خماس، فاضل سانتو، ناجي جلال، صلاح جلال، سالم ربيع، محمد الكوس، مبارك مال الله، علي مال الله، عبد الله البناي، صالح سالم، رائد البلوشي، نجيب معين، طلال السيد، يوسف نصيب، وعيسى عبيد، وغيرهم من اللاعبين والإداريين السابقين والمحبين.

ومثل اللقاء، الذي تزامن مع الذكرى الرابعة لرحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، فرصة لاستذكار الإرث العريق الذي تركه المغفور له، منذ أن تولى رئاسته في الستينيات حتى رحيله في 24 مارس 2021 حتى أصبح النصر أكثر من مجرد ناد.

وأكد خانصاحب، أن الهدف من المبادرة الحفاظ على ترابط أجيال العميد.. فعلى الرغم من اختلاف الأسماء والزمن، إلا أن النصر هو الذي يجمعهم على قلب واحد، وقال:

أشعر بسعادة غامرة عندما أشاهد هذا الترابط بين الأجيال المتعاقبة في النصر، وهو لقاء دأبنا على تنظيمه بشكل سنوي من أجل الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربطنا، واستعادة الذكريات التي تجمعنا في نادينا، وأشكر كل من لبى الدعوة للحضور، لقد سعدت كثيراً بلقائهم في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان، وأسأل الله أن يجمعنا دائماً على الخير.

وتمنى خانصاحب أن يستعيد النصر أمجاده السابقة ويعود سريعاً كأحد أبرز المنافسين على لقب الدوري، معرباً عن خيبة أمله في المستويات المتواضعة التي أظهرها الفريق في الموسم الحالي، خصوصاً أن الفريق يملك إمكانيات أفضل مما قدمها، وقال: ننتظر منذ سنوات طويلة عودة فريقنا إلى وضعه السابق في الدوري، ولكن للأسف كل موسم نقول الموسم المقبل.

وأضاف: المستويات التي قدمها الفريق في المواسم الأخيرة غير مستقرة وغير مطمئنة، أصبحنا ننظر إلى فارق النقاط بيننا وبين المركز الأخير، وهذا أمر لا نقبله في النصر، وكيف نفتخر بمجرد وصولنا إلى المركز الثالث أو الرابع؟ لقد تقدمنا في العمر ونتمنى أن نحقق لقب الدوري وأن نستعيد أيام زمان.

وشدد خانصاحب على أهمية اختيار اللاعبين المناسبين للفريق، مشيراً إلى أن الإمكانات المادية لنادي النصر تؤهله لاستقطاب أفضل اللاعبين في الدوري، وتابع: مشكلتنا الأولى هي طريقة اختيار اللاعبين، علينا أن نعالجها لأن النصر يستحق الأفضل.

ومن جانبه، رأى ناجي جلال لاعب النصر السابق، أن اللقاء فرصة لاستعادة الذكريات مع الأصدقاء والحفاظ على ترابط الأجيال المتعاقبة في النصر، جمع اللقاء لاعبين من فترات وأجيال مختلفة وقال: عودنا طارق خانصاحب القطب النصراوي الكبير على مثل هذه اللقاءات الودية، وهي مبادرة طيبة للحفاظ على العلاقات بين اللاعبين السابقين وكل من ساهم في صنع مجد العميد.