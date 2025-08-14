عودة الليغا.. صراع مبكر بين طموح برشلونة ورغبة ريال مدريد في استعادة المجد





تنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) ، غدا الجمعة، حيث تتدخل الفرق المسابقة بطموحات مختلفة.

ويرغب فريق برشلونة، حامل اللقب، في الحفاظ على زخمه مجددا في إسبانيا. أما ريال مدريد فيسعى لإعادة ترتيب أوراقه بعد موسم باهت، مع وصول المدرب تشابي ألونسو. ويأمل أتلتيكو مدريد أن يساعده الفريق المجدد على مواكبة منافسيه.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد بعد أن قدم واحدا من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، حيث فاز بلقب الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني. كما أنه ذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا حيث وصل للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019.

وفي العام الثاني تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، يسعى النادي الكتالوني لإضافة نجاحات أخرى لما حققه في الموسم الماضي، بعدما قام بتعزيز الفريق بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي سيتعاون مع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، في هجوم برشلونة، الذي كان الأفضل في أوروبا في الموسم الماضي. وكان برشلونة سجل أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإسباني الموسم، حيث سجل أكثر من مئة هدف، كما أنه كان أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وترك الفريق المدافع المخضرم إينيجو مارتينيز، الذي تعاقد مع النصر السعودي، وأنسوماني فاتي، الذي أعير لموناكو الفرنسي لمدة موسم واحد بسبب عدم خوضه الكثير من المباريات في الموسم الماضي.

كما تعاقد برشلونة أيضا مع حارس مرمى إسبانيول خوان جارسيا.

ويفتتح برشلونة مباريات بمواجهة مايوركا يوم السبت المقبل.

في المقابل، يدخل ريال مدريد الموسم الجديد، بعد أن قدم موسما مخيب للآمال وفقا لمعاييره، حيث خسر لقب الدوري لمصلحة برشلونة وفشل في الوصول لنهائي كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا. كما أنه خسر مباريات الكلاسيكو الأربع التي خاضها في الموسم الماضي أمام برشلونة.

كل هذا أدى لتغيير المدرب، حيث رحل كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل، بينما تولى ألونسو تدريب الفريق كما كان متوقعا على نطاق واسع.

ولم يتمكن ألونسو من مساعدة الريال كثيرا في مونديال الأندية، حيث خسر الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور قبل النهائي.

وسيقود هجوم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكن الدفاع، الذي عانى كثيرا في الموسم بسبب سلسلة من الإصابات، تم تدعيمه بالمدافع الإسباني الشاب دين هويسين والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم لمواطنه جود بيلينجهام.

وانتقل لوكا مودريتش من ريال مدريد إلى ميلان الإيطالي بعد أن قضى أكثر من عشرة أعوام في النادي الإسباني، كما رحل أيضا لوكاس فاسكويز، ومازالت هناك شكوك حول ما إذا كان رودريجو سيعود أم لا.

ويستهل ريال مدريد حملته في الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه أوساسونا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان لدى أتلتيكو مدريد توقعات كبيرة في الموسم، ولكنه لم يستطع من مواصلة المنافسة على لقب الدوري، حيث أنهى الموسم خلف برشلونة وريال مدريد، ومرة أخرى ودع دوري أبطال أوروبا أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأجرى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، تغييرات كبيرة في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، برحيل لاعبين أمثال أنخل كوريا ورودريجو دي بول وأكسيل فيتسل ورودريجو ريكيلمي وسيزار أزبيليكويتا. ومن بين اللاعبين الذين انضموا للفريق أليكس بايسنا وجوني كاردوسو وتياجو ألمادا، وجياكومو راسبادوري وماتيو روجيري ومارك بوبيل وديفيد هانكو.

وسيستمر الفرنسي أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز في قيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ويبدأ أتلتيكو حملته في الدوري بمواجهة إسبانيول يوم الأحد المقبل.

وتتضمن قائمة الفرق التي قدمت عروضا جيدة في الموسم الماضي وستحاول البقاء بالقرب من قمة جدول الترتيب، أتلتيك بلباو وفياريال وريال بيتيس.

وصعدت فرق ليفانتي وإلتشي وأوفيدو لدوري الدرجة الأولى الإسباني لتحل محل الفرق التي هبطت وهي ليجانيس ولاس بالماس وبلد الوليد.

وسيكون فريقا برشلونة وريال مدريد من بين الفرق التي لن تكون بكامل قوتها مع بداية الموسم.

ويبدأ ببرشلونة الموسم مع غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بسبب خضوعه لعملية جراحية لمعالجة مشاكل في أسفل الظهر. وكان الحارس على خلاف مع النادي بشأن مدة التعافي، وتم تجريده مؤقتا من شارة القيادة لرفضه توقيع تقرير طبي عن الإصابة، لكن في النهاية توصل الطرفان إلى اتفاق أعاد له دوره كقائد للفريق.

ويتوقع أيضا ألا يلعب روبرت ليفاندوفسكي مع بداية الدوري بسبب مشكلة عضلية.

ويفتقد ريال مدريد لجهود جود بيلينجهام في الأدوار الأولى بعدما خضع لعملية جراحية لمعالجة خلع في كتفه الأيسر.

ويتوقع أن يغيب إيسكو، لاعب ريال بيتيس، عن الأشهر القليلة الأولى من الموسم بعدما تعرض لكسر في الساق في مباراة ودية أمام ملقه.

وتفتتح مباريات الجولة الأولى غدا الجمعة، حيث يلتقي جيرونا مع رايو فايكانو، وفياريال مع ريال أوفيدو.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى بعد غد السبت، حيث يلعب ديبورتيفو ألافيس مع ليفانتي، وبلنسية مع ريال سوسيداد، بجانب برشلونة مع مضيفه مايوركا.

وفي مباريات الأحد، يلتقي سلتا فيجو مع خيتافي، وأتلتيك بلباو مع أشبيلية، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد.

ويلتقي يوم الاثنين المقبل إلتشي مع ريال بيتيس، قبل أن تختتم مباريات هذه الجولة يوم الثلاثاء المقبل بمباراة ريال مدريد مع ضيفه أوساسونا.