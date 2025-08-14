شباب الأهلي في المستوى الأول لـ«أبطال آسيا للنخبة» والشارقة والوحدة ثانياً

وضع اتحاد الكرة الآسيوي، شباب الأهلي في المستوى الأول، والشارقة والوحدة في المستوى الثاني، قبل إجراء قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026، في العاصمة الماليزية كوالالمبور غداً، إيذاناً بانطلاق النسخة الثانية من البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية للمسابقة بحلتها الجديدة في موسم 2024 - 2025، وتوج بلقبها الأول في مايو 2025، الأهلي السعودي.

وضم المستوى الأول -إلى جانب شباب الأهلي- كلاً من: الأهلي السعودي، السد القطري، تراكتور الإيراني، ناساف الأوزبكي، والشرطة العراقي، وإلى جانب الشارقة والوحدة في المستوى الثاني كلاً من: الاتحاد والهلال السعوديين، الغرافة والدحيل القطريين، ويتطلع الأهلي السعودي للدفاع عن اللقب في النسخة 23 من أهم بطولات الأندية للرجال في قارة آسيا، والتي تعود لتقديم مواجهات مرتقبة وحافلة بالإثارة، عندما تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 24 فريقاً في مرحلة الدوري ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل، ويُعد الفريق السعودي واحداً من 5 أبطال سابقين يحضرون في سحب القرعة، والتي ستضم أيضاً ثلاثة أندية تشارك لأول مرة على الصعيد القاري، وهي غانغوون الكوري الجنوبي، إف سي ماتشيدا زيلفيا الياباني، وتشينغدو رونغتشينغ الصيني.

ويضم المستوى الأول لأندية الشرق الآسيوي: فيسيل كوبي الياباني، أولسان إتش دي الكوري الجنوبي، شنغهاي بورت الصيني، بوريرام يونايتد التايلاندي، ملبورن سيتي الأسترالي، وجوهور دار التعظيم الماليزي، وضم المستوى الثاني أندية سانفريس هيروشيما وماتشيدا زيلفيا اليابانيين، غانغوون وسيؤول الكوري الجنوبي، شنغهاي شينهوا وتشينغدو رونغتشنغ الصينيين.

ويضمن جدول المواجهات أن يلعب كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارجها، كما يُطبق مبدأ حماية البلد في القرعة، وسيتم استخدام برنامج سحب خاص لتجنب أي تعقيدات أو تعارضات، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس 2026، على أن تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تُلعب جميع المباريات من ربع النهائي وحتى النهائي بين 17 و25 أبريل 2026.