الجزيرة ينتفض في الميركاتو ويكمل عقد الخماسي الأجنبي

انتفض الجزيرة في سوق التعاقدات الصيفية، ونجح في إكمال ملف الخماسي الأجنبي قبل أيام قليلة من صافرة بداية المنافسات الرسمية للموسم الجديد 2025 - 2026، الذي يستهله بلقاء مضيفه خورفكان، يوم الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بتعاقده مع المدافع البرازيلي ويليان روشا «30 عاماً» قادماً من سسكا الروسي، ليعزز الخط الخلفي بخبرة كبيرة وقدرات دفاعية عالية، تشكل إضافة نوعية للفريق في الموسم الحالي الذي يسعى خلاله إلى تحقيق الإنجازات.

وقبل صفقة روشا بساعات قليلة نجح الجزيرة في التعاقد مع المدافع البرازيلي الشاب إيغور سيروتي «20 عاماً» من نادي جيريمو البرازيلي في فئة المقيم، والذي يتمتع بقدرات عالية وينشط في خانة الظهير الأيمن ويشتهر بالحماس والروح القتالية، وسبق له الفوز مع منتخب بلاده تحت 20 عاماً بلقب بطولة أمريكا الجنوبية، ويعد من عناصر المستقبل في الكرة البرازيلية، ويعكس التعاقد معه رؤية الجزيرة المتوازنة بين الحاضر والمستقبل، خاصة أن النادي يضم مجموعة كبيرة من العناصر الشابة.

وكان الجزيرة قد استهل الميركاتو بالتعاقد مع الجناح المصري إبراهيم عادل «24 عاماً» من بيراميدز المصري بعد تألقه اللافت في الموسم الأخير بالبطولة الأفريقية، ويرى البعض أنه أبرز المواهب العربية الصاعدة، ليكون إضافة مهمة تدعم سلاح الهجوم في الجزيرة خلال مشواره المقبل.

وبالتعاقد مع ويليان روشا وإبراهيم عادل، يكون الجزيرة قد أكمل ملف الخماسي الأجنبي، بجانب الثلاثي الذي شارك معه في الموسم الماضي، المصري محمد النني، الفرنسي نبيل فقير، الأرجنتيني رامون بيرير، مع إمكانية إجراء تعديل في الفترة المقبلة وفقاً للرؤية الفنية وقرارات المدرب الحسين عموتة.

وتميز ميركاتو الجزيرة هذا الصيف بالدقة في الاختيار، والهدوء في التنفيذ، مع تركيز واضح على استقطاب لاعبين بجودة عالية يلائمون احتياجات الفريق، ويسدون الثغرات التي عانى منها في المواسم الأخيرة، والتركيز على الشق الدفاعي بعد أن أنهى تعاقده مع الهولندي كريم رقيق، مع خسارة جهود مدافعه المميز محمد العطاس في الفترة الأولى من الموسم لنيله شرف أداء الخدمة الوطنية.

ورغم اكتمال ملف الأجانب، فإن المؤشرات تؤكد أن باب الصفقات لم يغلق تماماً داخل النادي، وأن هنالك المزيد من الإضافات في الأيام المقبلة -تحديداً في فئة اللاعب المقيم- لتحقيق أهداف النادي الذي يسعى إلى تعويض نتائج الموسم السابق، والتي لم تلبِ طموحات جماهيره رغم التتويج بكأس رابطة المحترفين، لكنه تراجع في جدول ترتيب بطولة الدوري بإنهاء المنافسة في المركز السابع دون أن يقدم المستوى الذي توقعته منه الجماهير.