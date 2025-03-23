شباب الأهلي والشارقة.. مواجهة حسم إياب كأس «أديب»

يلتقي شباب الأهلي وضيفه الشارقة على ملعب استاد راشد في العاشرة من مساء اليوم الأحد، في إياب الدور قبل النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، بعدما حسم «الفرسان» لقاء الذهاب على ملعب استاد نادي الشارقة بالفوز 3 - 1 الثلاثاء الماضي، ما يجعل شباب الأهلي مرشحاً أقوى للبقاء في المنافسة، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للوصول إلى المباراة النهائية، بينما يحتاج الشارقة إلى الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لبلوغ المحطة الختامية للبطولة، وعلى الرغم من ذلك تبقى المواجهة خارج التوقعات، ولا تخضع لأي معايير مسبقة.

يتوقع خوض الفريقين للقاء غاية في الصعوبة، في ظل الطموح المشترك ببلوغ المباراة النهائية، إذ يتطلع شباب الأهلي للوصول لنهائي كأس المحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، فيما يطمح الشارقة للوصول للنهائي للمرة الثالثة، إلى جانب التاريخ التنافسي الكبير بين الفريقين في البطولة، والذي يشهد تفوقاً واضحاً لـ«الفرسان» بالفوز في 4 مباريات، مقابل انتصار وحيد للشارقة، والتعادل في 5 مباريات، بالإضافة إلى أن الفريقين يخوضان الليلة، مباراتهما الرابعة خلال مارس الجاري، بعد مباراتين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولقاء الذهاب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتتبقى بينهما مباراة خامسة تقام الجمعة المقبلة، ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

من جانبه، اعتبر باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن مباراة الليلة، بمثابة الشوط الثاني لنصف نهائي الكأس، وأن نتيجة الإياب ليست كافية للاطمئنان على التأهل، وطالب لاعبيه بالحذر، وبذل الكثير من الجهد في الإياب لأنهم سيواجهون منافساً قوياً، مؤكداً ضرورة المساندة الجماهيرية القوية، وتوقع مبادرة الشارقة بالمخاطرة والتقدم للأمام، استناداً إلى نتيجة الذهاب التي لم تكن في صالحه.

من جهته، يواجه الشارقة في لقاء اليوم أمام شباب الأهلي ظروفاً صعبة ابتداء من غياب لاعبيه الدوليين في المنتخب الوطني ومنتخب كوريا الجنوبية، مروراً بنتيجة الذهاب على ملعبه إثر خسارته 1 - 3، وتشير المتابعات إلى أن المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو استقر على إجراء تغييرات على التشكيلة من بينها الدفع بالنجم المغربي عادل تاعرابت أساسياً.