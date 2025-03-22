الجزيرة والوصل.. مواجهة حاسمة في كأس الرابطة

يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الوصل عند العاشرة من مساء اليوم، لحساب إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة»، في مواجهة حاسمة، تحدد هوية الفريق المتأهل إلى نهائي المنافسة، والتي يدخلها «الإمبراطور» بأفضلية فوزه في لقاء الذهاب بهدف، ما يجعل التعادل من مصلحته، بينما يحتاج «فخر أبوظبي» إلى الفوز بأكثر من هدف، لنيل بطاقة التأهل خلال المباراة، التي تحظى باهتمام كبير.

وأكمل الفريقان تحضيراتهما للقاء بأداء عدد من التدريبات التي أعقبت مباراة الذهاب، في ظل استمرار غياب اللاعبين الدوليين الموجودين مع المنتخب الوطني، ويمتلك كل فريق دوافع متعددة من أجل المضي قدماً نحو نهائي البطولة، بعد أن ابتعدا عن صدارة بطولة الدوري، ليضع كل فريق تركيزه على اللقاء، بهدف المحافظة على حظوظه في بلوغ منصات التتويج خلال الموسم الحالي.

وعلى الرغم من خسارة نتيجة جولة الذهاب، لكن المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، أكد ثقته في لاعبيه، وقدرتهم على التعويض ونيل بطاقة التأهل، مشيراً إلى أن فريقه قدم مستوى جيداً في المباراة الأولى، وصنع العديد من الفرص، وهدد مرمى «الوصل»، ولكن لم يحالفه التوفيق في «اللمسة الأخيرة».

وأشار عموتة إلى أن التحضيرات سارت بشكل جيد للقاء، وسط إصرار كبير من اللاعبين على بلوغ أعلى درجات الجاهزية، ذاكراً أن كل لاعب سيشارك في اللقاء لن يتردد في بذل أقصى مجهود حتى يسهم مع زملائه في تحقيق الفوز. في حين قال الصربي ميلوش، مدرب الوصل، إن لقاء فريقه يتجدد بمواجهة الجزيرة للمرة الثانية في فترة زمنية قصيرة.

وإن المباراة ستكون قوية وصعبة، لأن الجزيرة، حسب قوله، فريق مميز، يتمتع بالقوة، خاصة في المقدمة الهجومية، وأضاف: المباراة ليست سهلة، لكنني على ثقة بأن اللاعبين لديهم رغبة قوية في تقديم مستوى جيد، ونيل بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، هذا يتطلب بالتأكيد التركيز والجهد في المباراة.

وأضاف: أتمنى أن نكون قد تعلمنا كيفية خوض المباريات خارج ملعبنا، من خلال تجاربنا السابقة في البطولات المحلية أو دوري أبطال آسيا، حتى نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الجزيرة، عموماً، يجب أن نبذل قصارى جهدنا، وأن ننسى نتيجة مباراة الذهاب، ونعتبرها انتهت بالتعادل السلبي، لأن هذا مهم قبل خوض لقاء اليوم.