«الأبيض» يستأنف تدريباته في دبي استعداداً للقاء كوريا الشمالية بالرياض

استأنف منتخبنا الوطني الأول، تدريباته اليومية في معسكره الداخلي المغلق في جبل علي بدبي، بعد عودته من طهران عقب الخسارة أمام المنتخب الإيراني بهدفين دون مقابل في مباراتهما ضمن الجولة السابعة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذلك استعداداً للقاء مضيفه منتخب كوريا الشمالية مساء الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثامنة في استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة السعودية الرياض.

وتحدث البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، عن مباراتنا أمام إيران، قائلاً إننا لم نستقبل فرصاً كثيرة على مرمانا في الشوط الأول باستثناء فرصة خطيرة في الدقائق الأولى، بفضل التمركز الجيد، وأوضح أن الهدف الأول الإيراني الذي سجل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، كان عاملاً مؤثراً سلبياً.

وزاد من صعوبة الأمور على منتخبنا لأنه نزل للعب الشوط الثاني أمام منتخب إيران القوي على أرضه ووسط جمهوره، وهو متأخر بهدف. وأضاف إن منتخبنا حاول قدر المستطاع العودة إلى المباراة في الشوط الثاني، وقال: «بعد تلقينا للهدف الثاني، قمنا ببعض التغييرات.

وكانت لنا بعض الفرص، ولم نوفق في إنهائها بالشكل الصحيح، والأهم الآن الحديث عن مباراتنا المهمة الثلاثاء المقبل، وعلينا التركيز فيها على الفوز إذا كنا نرغب في المنافسة على التأهل المباشر للمونديال، لأننا سنواجه بعدها منتخب أوزبكستان على أرضنا، وستكون مباراة حاسمة على طريق تحقيق هدفنا».

وعن أهم إيجابيات لقاء إيران، قال بينتو: «لعل من أهم الإيجابيات، مشاركة كل من سلطان عادل وعبدالله رمضان، للمرة الأولى مع المنتخب الوطني بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

بل إن ظهور سلطان هو الأول على الإطلاق، إذ لم يسبق أن شارك مع فريقه شباب الأهلي منذ الإصابة، بينما ظهر رمضان في عدد من مباريات الجزيرة في الفترة الأخيرة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في مباراتنا المقبلة، ونعود بالثلاث نقاط».

في حين، تمسك اللاعبون بأمل المنافسة على التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، وأكد يحيى نادر أن رغبة لاعبي «الأبيض» كانت إسعاد الجماهير بالعودة بنتيجة إيجابية من إيران.

وأكد أن على المنتخب معالجة الأخطاء، والتركيز في المباراة المقبلة، لأنه ليس أمام الفريق حل سوى الحصول على الثلاث نقاط، بينما أكد سلطان عادل عن سعادته بالعودة الدولية.

وقال إن مباراتنا وإيران صفحة وانتهت، وإن التعامل مع المباريات سيبقى بالعمل مع كل مباراة على حدة، وأعرب عن سعادته بخوض أول مباراة مع المنتخب بعد غياب طويل للإصابة، التي أجرى بسببها عملية جراحية، ولكنه أثناء البرنامج العلاجي، اضطر لإجراء جراحة ثانية، وهو ما تسبب في طول فترة العلاج والتحضير للعودة للملاعب.

ترقب

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني، أكمل نصف المهمة في مشوار تأهله المباشر إلى كأس العالم 2026، بفوزه على منتخبنا الوطني على ملعبه في استاد آزادي، والذي شهد مشكلة في الإضاءة تسببت في إضافة 30 دقيقة إلى زمن الشوط الأول.

ويضمن منتخب إيران متصدر المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، تأهله المباشر يوم الثلاثاء المقبل، حال تجنب الخسارة أمام منتخب أوزبكستان، الذي فاز على قرغيزستان بهدف دون مقابل، وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على إيران في الجولة المقبلة، للتأهل المباشر إلى المونديال.

بينما يحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب قطر في المركز الرابع، والذي بدوره حافظ على آماله في التأهل المباشر بفوزه الكبير 5 - 1، على منتخب كوريا الشمالية صاحب المركز السادس الأخير بنقطتين.

والذي لم يعد أمامه سوى الفوز أمام «الأبيض» للحفاظ على آماله بالوصول إلى ملحق التصفيات الآسيوية، وكذلك الحال لمنتخب قيرغيزستان بالمركز الخامس بنقطتين، عندما تواجه «العنابي» في الجولة الثامنة.

في حين، بات المنتخب الياباني أول المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد المنتخبات المستضيفة للبطولة الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وذلك بعد فوزه على ضيفه منتخب البحرين بهدفين دون مقابل.

ويعد هذا الانتصار السادس لليابان في المرحلة الثالثة من التصفيات من 7 مباريات، ومن دون هزيمة ليصل برصيده إلى 19 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، علماً أنه حقق 6 انتصارات متتالية في المرحلة الثانية، مما يؤكد تميز «الساموراي»، وسطوته المطلقة في التصفيات، الأمر الذي منحه بطاقة التأهل للمرة الثامنة على التوالي إلى البطولة العالمية.