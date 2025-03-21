برشلونة ينهي الموسم في الملعب الأولمبي

سيخوض برشلونة مبارياته المتبقية هذا الموسم في ملعب مونتجويك الأولمبي، فيما تستمر أعمال التجديد في ملعبه كامب نو، بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني أمس. وكان الفريق الإسباني يأمل في العودة إلى ملعبه الشهير قبل انتهاء الموسم، لكن تم تأجيل الاستحقاق حتى ما بعد العام 2024.

وقال برشلونة لأعضاء النادي (سوسيوس) إن بمقدورهم شراء تذاكر المباريات المتبقية لهذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا في ملعبهم الأولمبي الموقت، حيث خاض «بلوغرانا» مبارياته منذ موسم 2023 ـ 2024. وبعد افتتاحه، يتوقع أن تكون سعة كامب نو ستين ألف متفرج في مرحلة أولى، فيما ستبلغ السعة النهائية 105 آلاف متفرج.