برشلونة يكتسح كومو بخماسية نظيفة ويحرز كأس جوان غامبر

حقق برشلونة الإسباني فوزاً ساحقاً على كومو الإيطالي 5 - 0 أول من أمس في كأس جوان غامبر التقليدية السنوية التي يستضيفها الفريق الكاتالوني.

خاض برشلونة المباراة في غياب هدافه البولندي روبرت ليفاندوسكي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال الأسبوع الحالي وحل بدلاً منه فيرمين لوبيس فكان عند حسن حظ مدربه الألماني هانزي فليك بتسجيله هدفين في الدقيقتين 21 و35، قبل أن يضيف الأهداف الثلاثة الأخرى البرازيلي رافينيا (38) ولامين جمال (42 و49). يذكر أن كومو يشرف على تدريبه نجم برشلونة السابق سيسك فابريغاس.

وينطلق الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للموسم الماضي باستضافة مايوركا في 16 الحالي.

وعزز برشلونة صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة والحارس جوان غارسيا من جاره إسبانيول.

وأهدر القادم الجديد راشفورد فرصة ذهبية للتسجيل في المرمى الخالي، لكن قبلها مرر كرة الهدف الثالث إلى رافينيا.

أُقيمت المباراة على ملعب يوهان كرويف ضمن مجمع تدريبات الفريق، بينما ينتظر برشلونة انتهاء أعمال تجديد ملعب كامب نو التي تأخرت كثيراً.

وقال حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن بعد يومين من استعادة شارة القيادة إثر تجريده منها «أعتقد بأنه كان من المهم حلّ المشكلة بيني وبين النادي، والآن حان وقت التطلع إلى الأمام».