5 أندية إماراتية تشارك في منتدى أبطال آسيا

يشارك ممثلو 5 أندية إماراتية، وهي: شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة، العين، والوصل، في المنتدى العاشر لمدربي الأندية النخبة الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 3 سبتمبر المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووجه الاتحاد القاري دعوات المشاركة لمدربي أندية العين، الوحدة، الوصل، شباب الأهلي، والشارقة، الذين شاركوا في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي 2024 - 2025، والمشاركين في الموسم المقبل 2025 - 2026.

ويدير محاور المنتدى المحاضر أندي روكسبورغ، حيث سيتم استعراض مسابقات الأندية النخبة، وتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية لتطوير اللعبة، بالإضافة لتقديم مقترحات ومشاركة تجارب التدريب، وكيفية إدارة الأندية على مستوى النخبة.