العين ضمن المجموعة الأولى بأبطال الخليج للأندية

أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، في نسختها الثانية، العين ضمن فرق المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه فرق زاخو العراقي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العماني والتضامن حضرموت، وأجرى مراسم القرعة حمد الهاجري، ممثل إدارة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتم تصنيف العين ضمن المستوى الثاني، إلى جانب الشباب السعودي، بينما صنف فريقا الريان القطري وزاخو العراقي في المستوى الأول، والنهضة العماني، وسترة البحريني في المستوى الثالث، والقادسية الكويتي وتضامن حضرموت بالمستوى الرابع، وسيتم تحديد مواعيد المباريات لاحقاً.