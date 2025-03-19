بينتو: معسكر «الأبيض» في جبل علي حقق أهدافه وجاهزون للقاء إيران

حضر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، مران منتخبنا الوطني الأول في معسكره الداخلي المغلق في جبل علي، مساء أول من أمس، لتدعيم ومساندة لاعبي «الأبيض» قبل مغادرتهم الدولة إلى طهران فجر اليوم، للقاء منتخب إيران ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

والمقرر على ملعب استاد آزادي الذي يشهد مساء اليوم، التدريب الأخير لمنتخبنا قبل المواجهة التي تحدث عنها باولو بينتو مدرب «الأبيض».

مؤكداً على صعوبتها لأن المنافس واحد من أقوى منتخبات آسيا والمجموعة الأولى القارية. وأوضح المدرب البرتغالي أن معسكر «الأبيض» في جبل علي الذي بدأ يوم 9 مارس الجاري، سار بشكل جيد وحقق أهدافه استعداداً للمواجهة الصعبة أمام منتخب إيران غداً، وأن المنتخب سيحاول تقديم أفضل ما لديه.

والخروج بأفضل نتيجة خارج ملعبه أمام منتخب قوي، وأثنى على فترة العمل والتحضيرات خلال المعسكر الداخلي المغلق الذي من المقرر أن يستأنف عقب نهاية مباراتنا وإيران تحضيراً للقاء كوريا الشمالية يوم الثلاثاء القادم.

وقال بينتو: «المعسكر كان جيداً على الرغم من كونه أقصر زمنياً من فترات المعسكرات السابقة التي خضع لها المنتخب قبل مبارياته في تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية.

وبدأنا المعسكر بمجموعة من القائمة المختارة لمواجهتي إيران وكوريا الشمالية، وأنضم إلينا لاعبو الوصل وشباب الأهلي والشارقة والنصر الجمعة الماضية، بعد نهاية مباريات أنديتهم في البطولات الخارجية، واكتملت القائمة مساء الأحد، بعد انضمام ماكينزي هانت».

وأضاف: «حاولنا خلال أيام المعسكر، العمل بأفضل الطرق لإعداد لاعبي المنتخب لخوض مباراة صعبة أمام المنتخب الإيراني والذي يعد من أفضل فرق القارة الآسيوية، والذي سبق وعانينا أمامه عندما خسرنا بهدف دون مقابل على أرضنا في الجولة الثانية من التصفيات.

والجميع يدرك حجم المسؤولية، ومدى صعوبة المهمة والتحدي، وسنحاول بذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضنا، لأن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ويعملون بجد وتركيز عالٍ، ونجحوا في الانسجام سريعاً مع المجموعة الجديدة من اللاعبين».

وعن حظوظ «الأبيض» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قال بينتو: «نتطلع بكل تأكيد إلى الوصول للمونديال القادم، وسنعمل بكل جهد وتركيز مع كل مباراة على حدة، وسنرى ما سيحدث في نهاية مشوارنا بالتصفيات.

وأنا سعيد بأداء وبروح الفريق وبنتائجه باستثناء مباراتنا أمام كوريا الشمالية عندما تعادل على أرضنا في الجولة الثالثة 1 - 1، وحتى في المباريات التي فقدنا نقاطها، كانت هناك مواجهات لم نستحق فيها الخسارة مثل مباراتنا مع أوزبكستان في الجولة الرابعة، ونحن الآن مطالبون بالعمل والقتال في جميع المباريات المتبقية وعلى كل النقاط، وانتظار ما سيحدث في نهاية تصفيات المرحلة الثالثة».

ومن جانب اللاعبين، قال حارس مرمى الجزيرة ومنتخبنا الوطني علي خصيف: «المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وتفكيرنا الآن منصب فقط على مباراتنا مع المنتخب الإيراني، وبعدها سنفتح صفحة لقاء كوريا الشمالية، والمجموعة الجديدة من اللاعبين نعرفها جيداً من خلال مواجهات الدوري، وثقتنا كبيرة في أنفسنا.

وقدرات منتخبنا الوطني الذي يضم مجموعة جيدة من أصحاب الخبرات العالية، ونسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا من جهد في المباريات المتبقية من عمر تصفيات المرحلة الثالثة، مع معرفتنا بمدى قوة المنافسين وصعوبة المرحلة، ونتمنى أن نوفق في تحقيق طموحنا بالوصول إلى مونديال 2026».

بينما قال خالد الظنحاني، لاعب الشارقة ومنتخبنا الوطني: «نحترم المنتخب الإيراني، وسنسعى إلى تقديم أقصى جهدنا للعودة من طهران بنتيجة إيجابية تساعدنا على الوصول إلى هدفنا المنشود.

وإسعاد جمهورنا بإنجاز ننتظره منذ سنوات طويلة، وجميع لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية، ومستعدون لخوض المرحلة الصعبة المقبلة، ونتمنى من الجميع التكاتف خلف منتخبنا، ومن الجمهور الاستمرار في الدعم والمساندة كما عودنا دائماً».

أما عبدالله رمضان لاعب الجزيرة ومنتخبنا الوطني، فقال: «أنا سعيد بالعودة إلى صفوف منتخبنا بعد غياب طويل للإصابة، وأشكر الجهاز الفني بقيادة بينتو، على اختياري ضمن القائمة الحالية، وأنا وزملائي جاهزون للمواجهة الصعبة المنتظرة خارج الديار أمام المنتخب الإيراني.

ونتمنى تحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعدنا على تحقيق طموحنا ، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم».

وتجدر الإشارة إلى أن «الأبيض» يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بعدما جمع 10 نقاط، ويسبقه منتخبا إيران وأوزبكستان في المركزين الأول والثاني بالترتيب، برصيد 16 و13 نقطة.