سوزا يحتفل بجائزة القائد ويطمئن على شباب الأهلي أمام كلباء

«الفرسان» يتطلعون لانطلاقة قوية لحملة الدفاع عن درع الدوري

احتفل البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، مع لاعبي الفريق بفوزه بجائزة القائد لأفضل مدرب عن الموسم الماضي، وذلك عقب فوز «الفرسان» على كلباء 4 - 2، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء أول من أمس، لتكون آخر التجارب قبل قص شريط الموسم الجديد بخوض مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، السبت المقبل، عندما يستقبل شباب الأهلي ضيفه الظفرة، وكلباء ضيفه النصر.

وحرص لاعبو شباب الأهلي على المشاركة في تهنئة مدربهم بالجائزة المستحقة عن الموسم الماضي، بعدما قادهم إلى الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي للسوبر الإماراتي القطري، ووصافة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ونال سوزا جائزة القائد لأفضل مدرب في الحفل السنوي الذي نظمته رابطة المحترفين الإماراتية، السبت الماضي، كما نال ثلاثي «الفرسان» جوائز أخرى على صعيد اللاعبين، إذ فاز جويلهرم دا سيلفا «بالا» بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 سنة، وسردار آزمون بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وحمد المقبالي بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وحضر الثلاثي ضمن قائمة فريق الأحلام للموسم الماضي.

وعلى صعيد التحضيرات الفنية، أطمأن سوزا على جاهزية جميع اللاعبين، بعد خوض «الفرسان» للتجربة الودية الرابعة الأخيرة أمام كلباء، والتي حسمها بفوز كبير، وبأداء قوي، خاصة في الشوط الأول من اللقاء، والذي أنهاه الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل رباعية شباب الأهلي كل من كارتابيا وبالا وبرينو وكايكي، بينما استقبل مرماه هدفين، وسجل الأول بالخطأ من مدافع «الفرسان»، والثاني بواسطة أمير سامداليري لاعب «النمور».

وبدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت حمد المقبالي في حراسة المرمى، وأمامه بوغدان بلانيك، رينان، كوان سانتوس، ريكيلمي هيرنانديز، سعيد عزت الله، برينو، يوري سيزار، كارتابيا، بالا، وماتيوس ليما، وقابله كلباء بتشكيلة ضمت سلطان المنذري في حراسة المرمى، وأمامه سالم راشد، عبد السلام محمد، ميها بلازيتش، أحمد أبو ناموس، علي سالمين، سامان قدوس، أحمد نور الله، سيكو بابا، سباداسيو، وشهريار.

وسبق أن لعب شباب الأهلي 3 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي في النمسا، وتغلب فيها على كل من دبليو أي جي واتنز 1 - 0، وأودينيزي 3 - 1، وخسر أمام مايوركا 1 - 2، بينما خاض كلباء 4 مباريات ودية خلال معسكره في سلوفينيا، تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، وفاز فيها على كل من فوكوفار 2 - 0، ولامورا 4 - 1، وبيلتينيسي 3 - 0، والسيلية القطري 4 - 2، وجاءت تجربة أول من أمس، للوصول إلى المزيد من الاطمئنان على جاهزية لاعبي شباب الأهلي وكلباء قبل انطلاقة الموسم.

وفي الوقت الذي سيكون فيه لقاء كلباء والنصر السبت القادم، هو الأول بين الفريقين في الجولات الافتتاحية لدورينا، سيكون لقاء «الفرسان» مع ضيفهم الظفرة اليوم نفسه، هو الثاني بين الفريقين في الجولة الافتتاحية بتاريخ دوري المحترفين، إذ سبق وجمعت بينهما مواجهة وحيدة في انطلاقة موسم 2010 - 2011، وانتهت لمصلحة الظفرة بهدفين دون مقابل، ما يمثل دافعاً مهماً لدى «الفرسان» للفوز.

كما يتطلع شباب الأهلي، إلى بداية قوية لحملة الدفاع عن اللقب، الذي توج به الفريق الموسم الماضي، إذ طوال تاريخ الفريق في عالم المحترفين، لم يخسر سوى مرة واحدة لانطلاقة رحلة الدفاع عن اللقب، وكان ذلك عندما توج بطلاً لموسم 2008 - 2009، وخسر انطلاقة موسم 2008 - 2009 أمام الوحدة 1 - 3، ولكنه عندما حقق اللقب مواسم 2013 - 2014 و2015 - 2016 و2022 - 2023، نجح في الفوز في انطلاقة مواسم بالترتيب 2013 - 2014 و2016 - 2017 و2023 - 2024، على كل من الشارقة 1 - 0، وفريق الإمارات 4 - 0، وعجمان 3 - 0.