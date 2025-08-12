الوصل يغلق ملف الوديات وكاسترو يكشف عن ملامح تشكيلته

أنهى الوصل تحضيراته لتحديات مشوار الموسم الجديد، الذي يدخله بطموح اعتلاء منصات التتويج، بخوض 5 مباريات ودية، قبل انطلاق المنافسات الرسمية، والتي يستهلها بمواجهة ضيفه بني ياس، الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وكشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي يخوض تجربته الأولى في ملاعب الإمارات، عن ملامح تشكيلته الأساسية خلال المباراة الودية الأخيرة، مساء أول من أمس، أمام ضيفه عجمان، والتي انتهت بفوز «البرتقالي» بهدف أحرزه الوافد الجديد، المقدوني جوكو زايكوف، متوسط الدفاع، وجاءت المواجهة مفيدة للفريقين، وحققت العديد من المكاسب، قبل أيام قلائل من الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

ودفع كاسترو خلال اللقاء بتشكيلة ضمت: محمد علي الوالي «حارس مرمى»، أدريلسون سيلفا، سفيان بوفتيني، هوجو نيتو، بيدرو ماليرو «خط الدفاع»، ريناتو تابيا، سياكا سيدي بي، سيرجيو بيريرا، فابيو ليما، نيكولاس خمينيز «خط الوسط»، ماتيوس سالدانيا «الهجوم»، وأجرى المدرب 5 تبديلات مع بداية الشوط الثاني، إضافة إلى تغيير سادس خلال مجريات اللقاء، في إشارة إلى إمكانية اعتماده على هذه التشكيلة، مع بعض التعديلات، وفق الرؤية الفنية، خصوصاً أن قائمته تضم أسماء بارزة، تتنافس على حجز مكانها في التشكيل الأساسي، ما يفتح الباب أمام كافة العناصر لنيل ثقة الجهاز الفني، عبر التدريبات التي تسبق مباراة بني ياس.

وقبل مواجهة عجمان، التي شكلت المحطة الودية الأخيرة، كان الوصل قد تعادل على ملعبه مع صحم العماني بدون أهداف، فيما خاض خلال معسكره الخارجي بهولندا 3 مباريات، فاز خلالها على الخليج السعودي 2 - 1، وعلى الشمال القطري 3 - 0، وتعادل مع فاسلاند البلجيكي 1-1.

وخلال فترة الإعداد، ركز كاسترو على تجهيز فريقه بدنياً وفنياً للتحديات المقبلة، وبناء الانسجام بين عناصره الجدد والقدامى، بعد أن دعم النادي صفوفه بـ 9 صفقات مميزة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، ما رفع سقف طموحات الجماهير، التي أبدت تفاؤلها بقدرة الفريق على العودة لمنصات التتويج، ويضم «الإمبراطور» في صفوفه مزيجاً من الخبرة والموهبة، إضافة إلى دوافع قوية لتعويض نتائج الموسم الماضي، التي لم تلبِ طموح قاعدته الجماهيرية الكبيرة.

ويترقب جمهور الوصل، الذي أكد جاهزيته لدعم الفريق، بحضوره اللافت في وديتي صحم وعجمان، انطلاقة المباريات الرسمية، وسط تطلعات بأن يكون «الإمبراطور» على قدر التحديات التي تنتظره في مشواره المقبل، وأن ينجح في معانقة البطولات.