«الأبيض» يختتم معسكره في جبل علي وجاهز للقاء إيران

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته بمعسكره الداخلي المغلق في جبل علي، استعداداً لخوض مباراته أمام مضيفه منتخب إيران في طهران، بعد غدٍ الخميس، ضمن تصفيات الجولة السابعة للمجموعة الأولى، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية من عمر المعسكر، تكثيف الجهاز الفني لـ «الأبيض»، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، للحصص التدريبية، بعد اكتمال صفوف المنتخب، من خلال إجراء تدريبات في صالة الجيمنازيوم قبل موعد الإفطار، ومن ثم التدريبات في الملعب، والتركيز على طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه في المباراة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة طهران، فجر غد الأربعاء، على أن يؤدي منتخبنا تدريبه الأخير على نفس ملعب المباراة في استاد آزادي بطهران، مساء نفس اليوم، مع العلم أن المباراة ستقام في الثامنة من مساء الخميس المقبل، بتوقيت الإمارات.

ويديرها طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية، بقيادة حكم الساحة كو هيونجلينغ، ويعاونه كل من الحكم المساعد الأول يون جييول، والحكم المساعد الثاني بارك سانجون، والحكم الرابع كيم دييونغ، وحكم الفيديو كيم ووسونغ، وحكم الفيديو المساعد تشو هيون.

تضم قائمة منتخبنا الوطني، 27 لاعباً، وهم: خالد عيسى، حمد المقبالي، خالد توحيد، علي خصيف، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الله إدريس، يحيى نادر، ماكينزي هانت، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، جوناتاس سانتوس، لوان بيرارا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل وكايو كانيدو.

في المقابل، أعلن مدرب المنتخب الإيراني، أمير غالينويي، تشكيلته المكونة من 21 لاعباً، لمواجهة ضيفيه منتخبنا الوطني ومنتخب أوزبكستان يومي 20 و25 مارس الجاري، وتضم القائمة 5 لاعبين من دوري أدنوك للمحترفين، وهم سامان قدوس ومهدي قائدي لاعبي كلباء، وسعيد عزت الله ومحمد قرباني لاعبي الوحدة، وسردار أزمون مهاجم شباب الأهلي.

تجدر الإشارة إلى «الأبيض» يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بعدما جمع 10 نقاط، ويسبقه منتخبا إيران وأوزبكستان، في المركزين الأول والثاني بالترتيب برصيد 16 و13 نقطة.

فيما تأتي قطر في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وقرغيزستان في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز السادس الأخير بنقطتين، ومن المقرر أن تشهد الجولة السابعة للمجموعة الأولى أيضاً، بعد غد الخميس، مواجهتي قطر وكوريا الشمالية في الدوحة، وأوزبكستان وقرغيزستان في طشقند.